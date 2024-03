Sáenz cruzó a Espert por "defender solo los intereses del gobierno” y no al pueblo

Ayer, el diputado nacional José Luis Espert y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se sacaron chispas en torno a los fondos coparticipables de la provincia del norte.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso le recriminó al salteño que su distrito recibe más dinero del que aporta por la Ley de Coparticipación y le recomendó ajustar las cuentas públicas. “A provincias como Salta le recontra conviene que la coparticipación termine tal y como está concebida. Le convendría una economía bien abierta para que Salta pueda inundar al mundo con los productos que tiene”.

Sáenz replicó que el norte argentino “es un gigante dormido” con mucho para ofrecer al país, pero que no cuenta con las mismas posibilidades. A su vez, pidió “estabilidad institucional”, ya que entiende que esto es lo que permitiría a provincias como Salta captar inversiones extranjeras que potencien el desarrollo interno.

La tensión comenzó a escalar cuando Espert dijo, con tono provocador, que de ahora en más Salta produciría más y por ende le daría más a Nación. “Le va a dar plata al gobierno nacional para que no suba Ganancias”, chicaneó el diputado. Pero el gobernador no lo dejó pasar y disparó: “¿Usted es diputado nacional por...?”

"¿Usted representa a quién como diputado nacional?”, le reclamó Sáenz a Espert

Enseguida, Espert le replicó: “Los diputados nacionales defendemos a todo el pueblo. Si la tiene clara, gobernador, tiene que ser abanderado de pedir la apertura al comercio para que Salta explote”, dijo.

El mandatario provincial no se quedó callado y lo acusó de no defender los intereses del pueblo sino solo del gobierno nacional. “No veo que defienda al norte argentino, sino al gobierno nacional. No soy delegado nacional de nadie como usted. Usted defiende solo los intereses de su gobierno”.

"Usted defiende solo los intereses de su gobierno"

Cruce en redes

Días atrás, ambos tuvieron un fugaz intercambio en X. En esa ocasión, Espert fustigó por el mismo tema [la coparticipación] al gobernador de la provincia de Salta en base a una declaración en la que expresó: “Los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo”.

Espert citó la publicación y escribió: “Perfecto. Entonces gobernador Sáenz, Salta recibe de coparticipación mucho más de lo que aporta. Devuelva la diferencia, baje el gasto público y cóbrele impuestos a los salteños. Ese es el verdadero federalismo. Autonomía para gastar...y recaudar”.