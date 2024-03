Pese a las críticas de la Casa Rosada, el Senado ratificó que mañana tratará el DNU de Milei

Mientras desde la Casa Rosada trasmiten cada vez mayor enojo con Victoria Villarruel por haber incluido el debate del DNU en el temario de la sesión convocada para este jueves, la Vicepresidenta se reunió este miércoles con los jefes de los bloques del Senado. La mayoría rechazó la posibilidad de posponer el debate y el decreto será discutido en el recinto y, aunque el escenario está abierto hasta el momento de la votación, el panorama era negativo para el oficialismo hasta esta noche.

“La Vicepresidenta pidió que se postergue el tema, darle más tiempo al Gobierno para negociar con los gobernadores. Pero no hubo acuerdo. Villarruel no puede hacer mucho más, la Rosada se la pasó todo el día atacándola a ella y a los senadores en vez de trabajar para evitarlo”, dijo un senador que participó de la reunión de Labor parlamentaria este miércoles por la tarde y que votaría a favor del DNU este jueves.

Otros legisladores tenían todavía alguna esperanza de que alguna negociación de último momento entre el Ejecutivo y mandatarios provinciales pueda torcer finalmente el resultado negativo para el DNU. Si finalmente es rechazado por la mayoría de los senadores, el decreto no pierde vigencia a menos que también sea rechazado por Diputados. Pero quedaría en una situación delicada: parcialmente frenado en la justicia y en el Congreso.

Según fuentes parlamentarias, estaban a favor de postergar la discusión La Libertad Avanza, el PRO -que conduce Luis Juez, pero no estuvo en el encuentro-, un sector importante de la UCR -que comanda Eduardo Vischi, pero sufre una fuerte interna- y Cambio Federal -que dirige Juan Carlos Romero, y que está ligado a gobernadores de lo que fue JxC. Rechazaban esa posibilidad Unión por la Patria y, en principio, los bloques de fuerzas provinciales.

Aunque el gobierno conformó hace tres semanas la Bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar todos los decretos presidenciales, el mega DNU de Javier Milei ni siquiera empezó a discutirse y en casi todos los bloques reconocen, incluso en los sectores más duros del PRO, que los plazos que marca la ley para su debate ya están vencidos.

Según sugieren algunos dirigentes cercanos a la vicepresidenta, y confirman senadores que mantienen buen diálogo con ella, Villarruel no veía otro curso de acción posible que no supusiera la virtual parálisis del Senado, donde La Libertad Avanza solo tiene 7 integrantes, 30 menos que los necesarios para abrir cualquier sesión.

“Tenía 4 pedidos de sesión realizados por 42 senadores, no por cinco kirchneristas. Hasta ahora, el Ejecutivo no se metió nada a laburar para la aprobación del DNU, ni siquiera para evitar su rechazo. La posibilidad de que no se caiga dependía de que se ponga a laburar la Casa Rosada”, apuntaba una senadora que participó de las conversaciones intensas que se dieron entre todos los bloques en las últimas 48 horas.

“No podemos tratar embajadores, no podemos tratar el acuerdo de la GAFI por lavado de dinero, no podemos autorizar la salida del país del Presidente, no podemos tratar nada porque siempre estás a tiro de que te bajen el DNU en una votación. Era volver a la parálisis K del Senado”, agregaba.

En el Senado recuerdan que el Ejecutivo y el oficialismo mostraron en las últimas horas capacidad para frenar ofensivas opositoras. Fue este mismo miércoles en Diputados, donde un sector de la oposición “dialoguista” y Unión por la Patria buscaron realizar una sesión para presionar por una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que se cayó por falta de quorum, aunque por escaso margen. Buena parte de los gobernadores tuvieron mucho que ver para que eso sucediera.

En el medio de la reunión entre Villarruel y los jefes de bloque, la Oficina del Presidente Javier Milei emitió un comunicado con mensaje incluido para la Vicepresidenta.

“En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, señaló la Casa Rosada, que advirtió sobre el “grave retroceso” que supondría este jueves el rechazo del DNU.