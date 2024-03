Saravia salió al cruce de Estrada: “No lo vi trabajando por la tarifa de zonas cálidas”

Luego de que el gobernador, Gustavo Sáenz, utilice sus redes sociales mostrando las asimetrías en el pago de servicios como la luz, el diputado nacional, Emiliano Estrada, utilizó el mismo medio para criticarlo; ahora el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia salió al cruce.

En los estudios de CNN Salta, dijo: “Cada vez me sorprenden más los diputados Nacionales, yo creía que Orozco y Zapata nada más estaban en esta pelea tan personalizada, sacrificando los intereses generales de los salteños, pero Estrada hace lo mismo”.

Y fue más allá considerando que fue están haciendo su trabajo. “Estamos haciendo el trabajo de Estrada porque la tarifa diferencial por zona cálida que es la única, que existía por cuestiones climáticas era la del sur, la de la Patagonia y ahora no lo vi trabajando con nosotros en la tarifa diferencial por zona cálida”.

Recordó que el gobierno “beneficia a 100 mil usuarios de cinco departamentos y tres municipios con el 30% de descuento a todos aquellos que les hace calor, incluido su papá”.

“Los porteños y el Congreso poblado no contemplan una situación muy preocupante que tienen los ciudadanos. Creo que este es el momento de deponer la soberbia, acá no tenemos que ir a leer ningún libro, porque ya fue ministro de Economía el señor Estrada y que yo sepa no contribuyó mucho”, finalizó.