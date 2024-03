El “cuervo”, entre los preparativos para enfrentar a Boca y el debut en el Federal "A"

El "cuervo" tendrá fecha libre en el inicio del campeonato, luego visitará a Boca Unidos de Corrientes y los hinchas azabaches, tendrán que esperar hasta abril para ver a su equipo, cuando reciba a Unión de Sunchales, en el estadio Martearena.

Para el torneo Federal A, el “Tano” Riggio tuvo que armar un nuevo plantel, por la salida de varios jugadores del torneo anterior.

El plantel azabache

Del club: Nahuel Carral (regresó desde Talleres de Córdoba), Hugo López, Jeremías Vargas, Gabriel Tapia, Gonzalo Castilla, Mauro Matorras,

Del plantel anterior: Diego Magno, Cristian Chavarría, Juan Carrizo, Daniel Gómez, Brian Molina

Refuerzos (12): Santiago Rinaudo, lateral derecho, ex Racing de Córdoba, Renzo Paparelli, marcador central, ex Liniers de Bahía Blanca, Germán Lesman, delantero, ex Agropecuario, Emiliano Ariel López, delantero , ex Santamarina de Tandil, Juan Cruz Huichulef, marcador central, ex Sol de Mayo, Laureano Doello, delantero, ex Cipolletti, Matías Sánchez, Central, ex Güemes de Santiago del Estero, Pedro Sanz, lateral, ex Defensores de Belgrano, Villa Ramallo, Emiliano Blanco, delantero, ex Gimnasia y Tiro, Leonardo Rodríguez, arquero, Racing de Córdoba, Emanuel Giménez, volante, ex Racing de Córdoba, Bautista Sánchez De León, defensor, ex Argentino de Merlo

Jugadores con proyección de categorías superiores (3): Juan Pablo Cabaña, delantero, llega desde Boca, Nicolás Genés y Facundo Romero, volantes, de Sp. Pocitos formados en Defensa y Justicia.

Hoy continua el entrenamiento del equipo y mañana viernes viajará el plantel rumbo a Santiago del Estero, para jugar ante Boca Juniors.