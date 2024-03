Panaderos reclaman por el aumento de insumos y apuntan contra los formadores de precios

En el marco de la grave crisis social y económica que atraviesa Salta y el país, Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, expresó su preocupación por las subas constantes de los insumos y apuntó directamente hacia las empresas formadoras de precios.

Según Romano, hay "cuatro o cinco" empresas que controlan el mercado de manera absoluta, lo que dificulta la producción para los panaderos locales. "No entendemos nada, pero si no compramos no podemos producir", declaró en FM Aries.







En la oportunidad, aseguró que los precios de los insumos, a excepción de la harina que se mantiene relativamente estable, aumentaron más del 100%, lo que representa un gran desafío. "En los huevos tuvimos tres aumentos en la semana, de $16 mil a $22 mil, levadura de $16 mil a $33 mil".

Para finalizar, hizo hincapie en la magnitud de los aumentos y el impacto negativo que tienen en la producción de panadería.