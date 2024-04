Copa de la Liga: Se definen los clasificados de la zona A, mirá las posibilidades

A partir de las 20 se jugarán los partidos de manera simultánea que definen los 4 clásificados de la Zona A. Instituto vs. River, Independiente vs. Talleres, Argentinos Juniors vs. Barracas Central e Independiente Rivadavia vs. Vélez.

En estos momentos, Argentinos y Barracas se encuentran en la primera y segunda posición respectivamente con 25 puntos, le sigue River con 24 y completa los cuatros clasificados Talleres con 23. Luego pelean para entrar Independiente con 22 puntos en la quinta posición seguido de Vélez con la misma cantidad de unidades.

Si Argentinos y Barracas empatan entre ellos, prácticamente se aseguran la clasificación. En caso que uno pierda, también tiene la posibilidad de entrar pero dependerá de lo que hagan Independiente y Vélez.

Mientras River con una victoria le alcanza y sobra, en caso de empatar deberá esperar a que el Fortín no le gane al Rojo por 14 goles. Una hipotética derrota para las gallina, los deja con posibildades de quedar afuera si es que Independiente o Talleres ganan y Vélez sume de a tres frente a los mendocinos.