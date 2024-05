Inesperado pedido de Santiago Maratea a Cristina Kirchner: "Quizás vos lo ibas a saber entender"

Hace algunos días, Santiago Maratea comenzó una nueva colecta y propuso una competencia entre kirchneristas y libertarios para saber cuál de los dos grupos recauda más plata para la causa. En esta oportunidad, el influencer le mandó un mensaje a Cristina Kirchner para invitarla a colaborar y sorprendió a todos con el posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

"Hola Cristina ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Soy Santiago Maratea, estamos haciendo una colecta donde hay que juntar 100 millones de pesos para que Pablo, un chico que está en silla de ruedas, pueda volver a caminar", comenzó diciendo en el primer video.

Y siguió: "En el contexto de la colecta estamos haciendo una competencia entre libertarios y kirchneristas a ver quién pone más plata. Ya he hecho esto, estas competencias, por ejemplo entre hinchas de River de Boca, fanáticos de Mambrú, Bandana, es una excusa divertida para juntar más plata".

"Siento que, como la finalidad es ayudar a un argentino, quizás vos lo ibas a saber entender y hasta te divertía sumarte", continuó diciendo Santiago a cámara.

Por otro lado, el influencer hizo otra historia para aclararle unas cosas más a la ex vicepresidenta. "Perdón Cristina, voy con otro video porque te quería decir un par de cosas más. Primero, por ahí van a haber personas que te digan que no te copes con la colecta porque una parte recaudada me la quedo yo, totalmente falso. De hecho, la plata va directamente a la cuenta de la persona a la que estamos ayudando, Pablo", explicó.

Luego, continuó: "Segundo, hay mucha gente que me bardea porque en una entrevista me preguntaron si me ilusionaba Milei yo dije que lo bancaba al peluca. La verdad es que van tres, cuatro meses de gobierno y también me ilusioné con Alberto cuando iba tres, cuatro meses de gobierno".

"Me parece que bancar al presidente cuando va empezando es sano, es parte de una democracia sana. Tercero y más importante agradecerte si te copás con esta iniciativa y cuarto: viva Perón", terminó diciendo Santiago Maratea. /Minuto Uno