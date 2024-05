Tras ser campeón con Estudiantes, Tiago Palacios chocó alcoholizado en una estación de servicio

Tiago Palacios, futbolista que este domingo salió campeón de la Copa de la Liga con Estudiantes de La Plata, protagonizó un fuerte choque en el barrio porteño de Retiro, al impactar contra el surtidor de una estación de servicio. Una playera resultó herida y debió ser hospitalizada.

Unas horas después del accidente ocurrido este lunes por la mañana, se constató que el delantero circulaba alcoholizado, con más del triple de lo permitido para un conductor particular en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó TN, el futbolista perdió el control del vehículo (una Jeep Compass color blanca ) cuando ingresó en la estación de servicio Shell ubicada en Autopista Illia y Paseo del Bajo, en Retiro. Allí, Palacios impactó su camioneta contra un surtidor.

“A causa de eso, una dependiente de la estación de servicio, de 27 años, recibió un traumatismo. La hemos derivado al Hospital Fernández”, explicó Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con TyC Sports. “Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida”, agregó.

En tanto, Palacios salió del vehículo por sus propios medios, ileso. Fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,84 g/l de alcohol en sangre, más del triple del límite permitido en la CABA (0,5 gr/l para vehículos particulares).