Penitenciario abusó de su sobrina, negó todo y dijo que lo acusaron por "envidia"

Un integrante del Servicio Penitenciario de la Provincia, que cumplía tareas como instructor en la escuela de cadetes de esa fuerza, fue juzgado y declarado culpable de abusar sexualmente de una sobrina, sin embargo, no pasará un día tras las rejas.

Resulta que la pena impuesta, de 2 años y 6 meses de prisión, es excarcelable, por lo tanto, seguirá en libertad, aunque se encuentra en situación de disponibilidad en el servicio penitenciario provincial. El fallo fue dictado por el juez Francisco Mascarello, para quien el acusado es responsable del delito de abuso sexual simple (dos hechos), en concurso real.

El juicio seguido contra R.E.G. se llevó a cabo en la Sala VII del Tribunal de Juicio, instancia en la que se escuchó a la víctima, a varios testigos, familiares e incluso al acusado, quien proclamó su inocencia, a la vez que su defensa reclamó que sea absuelto.

La fiscalía, sin embargo, había pedido en su contra una pena de tres años de prisión por considerarlo culpable de dos hechos de abuso sexual cometidos en junio de 2020, en la casa que ocupaba con su pareja, en el barrio El Círculo, en la zona este de la ciudad.

En el primero de los casos denunciados, según supo InformateSalta, la víctima, que tenía en esos entonces 18 años, sostuvo que había ido a la casa de su tía, circunstancias en la que participó de una ingesta alcohólica y que, llegado un punto, se sintió mal y se retiró a dormir en la cama de uno de sus primitos.

Al rato, sintió que su tío, el acusado, la movía tocándole el hombro, pero aún se hallaba medio dormida. No obstante, a los pocos minutos sintió que el imputado le tocaba la cola y que, al darse vuelta para verlo, tenía el cinturón desprendido.

Indicó que no dijo nada al respecto, ya que sentía mucha vergüenza. A las semanas, en tanto, volvió a la casa de su tía, en víspera del festejo del Día del Padre. Contó que su familia se destaca por participar todos en festividades familiares.

Ese día, su tía se fue dormir temprano y ella estaba en el living, cuando su tío se sentó a su lado y la abordó. Dijo que comenzó a preguntarle cómo era con su novio, si le era fiel o no, situación que la puso incomoda, por lo que se levantó y se metió al baño.

Para sacarla de allí, el acusado mandó a sus dos hijos menores a lavarse los dientes, circunstancias en que la joven salió del baño y, cuando caminaba por el pasillo, su tío la abordó, la besó a la fuerza, levantándole luego la remera, le besó los senos y también introdujo una de sus manos en sus partes íntimas.

Ante ello, reaccionó, lo empujó y pudo correr hasta la pieza con sus primitos, pero el acusado la volvió a acosar, está vez, pidiéndole que salga y ayude a levantar las mesas del fondo de la casa, a lo que se negó y ambos comenzaron a discutir a los gritos, aunque no pasó a mayores.

Después de ese día, la joven no volvió más a la casa de su tía. Contó que, tanto para que no diga nada de lo ocurrido o, también para seducirla, el guardiacarcel le había dejado una importante suma de dinero en una campera, pero no hizo uso de esa plata, dejándola en la vivienda.

Posteriormente, el acusado le mandaba mensajes vía WhatsApp por medio de los cuales, le pedía que se vieran, siempre tratándola de seducir. Afirmó también que le dijo que no dijera nada, ya que sí lo hacía, su padre, que también se desempeña en la unidad carcelaria local, podía tener problemas.

De esta manera, el instructor logró mantener la impunidad de su accionar, aunque no para siempre, pues a los dos años, en 2022, la joven, que había ingresado como cadete en la misma fuerza penitenciaria, decidió denunciar lo ocurrido con su tío.

Tomó esa decisión después de tener un incidente con un cadete de un año superior, quien intentó también besarla por la fuerza. Esta situación, rememoró lo sucedido con su tío, lo que la llevó a finalmente hablar con sus padres de los abusos sufridos.

Tras la denuncia, se inició una causa penal y el acusado fue puesto disponibilidad. Además InformateSalta supo que también se marchó de la vivienda familiar. En el juicio, sin embargo, defendió a rajatabla su supuesta inocencia. Negó todos los hechos y aseguró que la acusación era una “falsedad”.

Señaló que todos los familiares divulgaban la denuncia, pero con su mujer “siempre trataron de prosperar” y se mostró sorprendido que su familia se enteró de todo “dos días antes de le propuso casamiento a su pareja”. Asimismo, reconoció que su padre “era mano derecha de la (entonces) directora general”.

Sobre los abusos a su sobrina, manifestó que “en ningún momento cometió los hechos” imputados. Sobre los motivos de la denuncia, concluyó en que a “mi señora le tuvieron envidia por el casamiento que le propuso dos días antes. Toda la familia le tiene envidia”.

Realizados los alegatos, el juez Mascarello consideró al guardiacarcel culpable de los delitos imputados, pero no le dio la pena de tres años que pedía el fiscal, sino de 2 años y 6 meses, con lo cual el instructor mantuvo su libertad.