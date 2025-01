Luciano Benavides llega a la última etapa en busca del podio: "Voy a hacer lo mejor posible"

El próximo viernes por la madrugada se correrá la etapa 12, la última del Rally Dakar 2025, y tendrá a Luciano Benavides entre los protagonistas en busca del podio.

El piloto salteño terminó la penúltima etapa en segundo lugar, a tan solo 33 segundos del primero. Sin embargo, se mantuvo cuarto en la general a poco más de 6 minutos del tercero, Adrien Van Beveren.

Sobre la etapa 11, el menor de los Benavides dijo: "Fue una etapa recortada a la mitad ya que la organización decidió cortarla porque la largada se demoró tres horas. Fue por la niebla que había durante la mañana".

Asimismo, agregó que "me fue muy bien, me sentía fuerte, me quedé enterrado en una duna pero nada grave", y destacó que "me siento contento por cómo me sentí en la moto".

Por último, el salteño se refirió a la última etapa: "Mañana es el último día en este Dakar 60km que vamos a andar los 15 primeros todos juntos. Trataré de terminarlo y hacer lo mejor posible".