Rechazaron el pedido de Alberto Fernández para suspender su indagatoria por violencia de género

El juez federal Julián Ercolini rechazó hoy un pedido del ex presidente de la Nación Alberto Fernández para suspender su declaración indagatoria de mañana en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez.

La presentación fue hecha por la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, ante el juez Ercolini, quien horas después lo rechazó y confirmó así la indagatoria de mañana a las 11 horas. Pero la defensa del ex presidente puede insistir con la suspensión si apela la decisión para que intervenga la Cámara Federal.

La indagatoria del ex presidente ya se había postergado dos veces. Primero fue citado para el 11 de diciembre y después para el 19. Pero fueron suspendidas por la recusación que Fernández presentó contra el juez. El planteo fue rechazado a fin de año y el 27 de diciembre el juez Ercolini fijó para indagatoria para mañana, tras el regreso de la actividad judicial.

Fernández volvió a pedir su suspensión. Esta vez planteó que necesitaba contar con su teléfono celular para poder ejercer su derecho de defensa porque si no lo tenía limitado. El móvil del ex presidente fue secuestrado en agosto del año pasado cuando se inició la causa judicial. Fue cuando el juez allanó su departamento luego de que Yáñez denunció que Fernández se había contactado con ella cuando tenía una prohibición expresa para hacerlo.

Luego fue la propia querella de Yáñez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, quien informó que la última vez que Fernández la llamó todavía no regía la prohibición. El teléfono, junto a otros dispositivos que fueron allanados como pendrives y un iPad, nunca fueron peritados.

“Que la necesidad de contar con los dispositivos electrónicos aquí secuestrados para poder elaborar su defensa la introdujo recién el pasado 24 de enero, por lo que no se evidencia que de celebrarse la audiencia en la fecha fijada desde el 27 de diciembre del 2024, se vulneren las garantías constitucionales que refiere, máxime teniendo en consideración el tiempo que ha transcurrido desde el primer llamado de indagatoria al día en que se ha fijado su materialización”, sostuvo Ercolini.