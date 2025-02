Wanda Nara le envió un fuerte mensaje a la China y le hizo una advertencia a Mauro Icardi

Durante la madrugada, Wanda Nara hizo un larguísimo descargo en sus redes. En los dos mensajes que escribió apuntó contra Mauro Icardi y la China Suárez, en medio de la eterna novela del triángulo amoroso que protagonizan desde hace varios meses

La empresaria mencionó el famoso adjetivo de “zorra” que ella misma popularizó y dijo que le daba “escalofríos” hasta donde puede llegar un hombre despechado. “No le tengo miedo a nada”, advirtió, igualmente.

Qué dijo Wanda Nara sobre la China Suárez y Mauro Icardi

A través de X, la mediática anticipó que Mauro Icardi tiene malas actitudes con ella porque le tiene bronca. “Chicas miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado, sí. Me da escalofríos hasta dónde pueden llegar”, expuso.

La empresaria negó que lo haya engañado a Icardi con L-Gante, como en su momento sugirió el delantero y volcó toda la culpa en el futbolista del Galatasaray.

“Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme. Y respecto al último dolido, lamentablemente bloqueé y no respondí más llamadas aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mi si era real y bla bla, que no podía ser, que no creía en mi relación, que me hablen”, detalló.

Luego, Wanda insistió en que Icardi actúa “por despecho”. “Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor. ¿Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan?“, se preguntó.

Wanda Nara hizo un largo descargo en las redes contra Mauro Icardi y la China Suárez.

La conductora comentó que pasa “la vida sin pensar en causarle dolor a nadie”. “A mí nada me lastima. Lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor. Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios; solo me defiendo y defiendo mis hijos como una LEONA”, lanzó.

Además, elogió a L-Gante y la relación que construyó con el referente de la Cumbia 420, con el que viajó a Córdoba debido a los recitales que tenía programados. “Los dejo que voy a ver cantar a mi novio que siendo más joven me enseña que la felicidad está en las pequeñas cosas y en las reales, como mi amor por él”, se sinceró.

En el final, dejó un párrafo contra la China Suárez, a quien en el primer momento del escándalo entre ellos había popularizado la frase: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

“Sé que no necesitás explicaciones, pero si hay algo que no soy es Zorra. Para mí los valores de familia son sagrados. Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo por que no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre. Pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la Justicia”, cerró. /TN