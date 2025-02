Se les incendió su vivienda y quedaron con lo puesto, podés ayudarlas a empezar de nuevo

Un corto circuito, en una humilde vivienda en Tartagal, dejó a Elisa Durán, su hija y su nieta con los puesto, por lo que hoy buscan de la solidaridad de la gente.

La mujer cuenta que hace 18 años vive en el lugar, que de a poco fue levantando su humilde vivienda y si bien esta no es la primera vez que sufre un siniestro, sabe que cada vez cuesta más recuperarse.

"Pido tener un ranchito donde estar con mi nieta e hija"

Ella junto a su hija siempre se encargaron de colectar residuos y reciclar, pero recientemente había invertido en comprar un freezer y pollos para vender, también estaban haciendo sándwiches que salían a vender por la zona. Lamentablemente todo esta inversión se perdió y hoy deben empezar de 0 una vez más.

"No es la primera vez que se me quema, me volvió a pasar lo mismo. Le pido a la gente es tener un ranchito donde estar, donde tener a mi nieta e hija, es lo más urgente que necesito".

Contó dolida "Compré un freezer, no hacia ni una semana, compré pollos con los ahorritos que tenía, pero pasó esto. No tenemos nada, ni cuchara con que comer" cerró por Multivisión.

Para quienes quieran ayudar a Elisa pueden hacerlo contactándola al 3873-454768.

