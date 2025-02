Viralizan el último video de la empresaria que murió después de desfilar en un sambódromo

El Carnaval de Vitória, en el estado de Espírito Santo, Brasil, quedó conmocionado tras la trágica muerte de Aline Bianca, la empresaria y comparsista que pertenecía a la escuela de samba Independente de Boa Vista.

Este domingo, Aline Bianca sufrió un infarto después de haber desfilado con alegría en el Sambódromo de Povo.

El carnaval de Vitória se destaca año a año por sus carrozas extremas y la destreza de los bailarines. En la edición 2025, realizada entre el 21 y 23 de febrero, el Sambódromo de Povo volvió a ser el epicentro de la fiesta en el estado de Espírito Santo.

Las siete escuelas de samba (Unidos de Jucutuquara, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória (MUG), Novo Império, Independente de Boa Vista e Imperatriz do Forte) compitieron por el título a la mejor comparsa, que será revelado este miércoles.

Aline Bianca lideró la segunda carroza de Independente de Boa Vista, destacándose por su alegría y pasión en el desfile. Sin embargo, tras regresar a su casa, comenzó a sentirse mal y fue trasladada al Hospital Meridional de Serra, donde sufrió un infarto. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

A musa da escola de samba Independente de Boa Vista, do Espírito Santo, Aline Bianca sofreu um infarto fulminante e morreu pouco depois de desfilar no carnaval de Vitória. pic.twitter.com/a5A3SKqEmm

— Band Jornalismo (@BandJornalismo) February 24, 2025

La comunidad de la samba en Vitória quedó consternada por la pérdida de Aline, que era muy querida en la escuela de Boa Vista. Emerson Xumbrega, presidente de esa escuela, la recordó como una persona alegre y llena de vida: “Ayer estaba radiante antes de que nuestra escuela entrara en la avenida. Es muy triste para nosotros”.

Por su parte, Alex Alves, director de musas de Boa Vista, contó cómo Aline se enamoró de la escuela tras asistir a un ensayo y, desde entonces, su pasión por la samba no dejó de crecer.

En sus redes sociales, la escuela publicó un mensaje de condolencia: “Que Aline sea siempre recordada por su alegría, carisma y amor a la samba. Boa Vista lamenta mucho esta pérdida y se solidariza con su familia y amigos en estos momentos de dolor”.

Pese a la tristeza, el Carnaval de Vitória sigue consolidándose como una de las fiestas más importantes de Espírito Santo. La celebración, que creció significativamente desde los años 50, reunió a miles de personas en el Sambódromo de Povo.

Este año, además, se introdujo una novedad: la participación del público a través de encuestas para calificar a las escuelas. La que tenga la puntuación más baja descenderá de categoría, mientras que la ganadora ascenderá a la élite de la samba en Espírito Santo. /TN