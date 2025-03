La misteriosa Capilla del Diablo en Corrientes: Leyendas y secretos que llevaron a su cierre

La Capilla del Diablo es una enigmática iglesia ubicada en el pueblo de Carolina, Corrientes, rodeada de caminos de tierra y un paisaje desolado. Fue construida a principios del siglo XX por Lorenzo Tomasella, un inmigrante italiano que la ideó como un tributo a Nuestra Señora del Buen Consejo.

Sin embargo, su peculiaridad radica en las figuras talladas en madera que adornan su interior, muchas de las cuales fueron inspiradas en los rostros de sus hijos. Esta mezcla de lo sagrado y lo inquietante dio lugar a dos versiones sobre su origen. En diálogo con TN, Rubén Tomasella, de 82 años, pariente de Lorenzo, relató la misteriosa historia detrás de la capilla.

En su casa en Goya, a 10 kilómetros de la Capilla del Diablo, Rubén atendió el teléfono y habló sobre el origen de la misteriosa iglesia. “La historia es difícil porque antes no se transmitía nada. Ellos hacían sus cosas y punto. Lorenzo es mi bisabuelo, el que construyó la capilla”, explicó y remarcó el carácter reservado de su familia y la falta de registros claros sobre su historia.

“Hay dos versiones”, continuó. “Una dice que antes de llegar, tuvo un accidente en el que un carro pasó por encima de su hija, pero ella sobrevivió, y como agradecimiento prometió construir la capilla en honor a la Virgen del Buen Consejo. La otra versión cuenta que, en medio de una tempestad durante su viaje en barco, todos a bordo rezaron y él hizo la misma promesa. Yo creo en esa versión”, afirmó, convencido de que la construcción de la capilla estuvo marcada por la fe y el destino.

El viaje de Lorenzo Tomasella: desde Italia a Colonia Carolina

El 31 de marzo de 1899, Lorenzo viajó desde el puerto de Génova junto a sus ocho hijos y dejó atrás su Treviso con la esperanza de empezar una nueva vida en Corrientes. Al llegar a Carolina, recibió 16 hectáreas de tierra de José Jacinto Rolón, fundador y propietario de los terrenos, donde comenzó la construcción de la capilla que con el tiempo se convertiría en un símbolo de misterio y fe.

“Nosotros fuimos sacando cosas de uno y otro para contar la historia. No sé si por miedo, pero cuando viajé a Italia saqué mis conclusiones. Mi papá tampoco nunca me transmitió nada. Era muy desconfiado y no contaba las cosas que hacía”, explicó Rubén a TN.

La construcción de la Capilla del Diablo y un supuesto milagro

A metros de su casa, en uno de los terrenos, Lorenzo construyó la capilla en honor a Nuestra Señora del Buen Consejo. Las obras comenzaron el Viernes Santo de 1904 y fue el Obispo de Paraná, Monseñor Rosendo de la Lastra y Gordillo, quien autorizó la bendición de la primera piedra.

Durante aquellos días pasó un hecho que hasta en la actualidad se considera milagroso. Luisa, la pequeña hija de Juan Tomasella y nieta de Lorenzo, quedó atrapada bajo la rueda de un carro cargado de tierra. Sin embargo, ante la mirada de todos, su abuelo la levantó y comprobó que estaba ilesa. Conmovido por lo sucedido, Lorenzo decidió inmortalizar el momento y pintó a mano un cuadro que aún forma parte de la capilla.

“Lorenzo hizo dos viajes a Italia. Él talló cosas del Diablo a la Capilla y por eso la gente la llama así. Tenía el infierno adentro. Simuló el infierno con madera”, relató Rubén.

Uno de los cuadros de la Capilla del Diablo.

Abandono, robos y el fin de una era

En la actualidad, la capilla está cerrada. Ya no queda nadie vivo de la familia que la cuidaba y las dos personas que la mantenían murieron. A lo largo de los años, fue saqueada y muchas de sus reliquias y objetos fueron robados.

La Virgen fue tallada por Lorenzo, quien la esculpió con una corta pluma en forma de gancho que según Rubén “fue una britola” en italiano y que estaba en la casa de su abuelo.

El misterio que enluta el lugar

El misterio de la Capilla del Diablo es un tema de pocos comentarios entre los descendientes de Lorenzo Tomasella. Según Rubén, los hijos no hablaban de ello, y les costó adaptarse a las costumbres del pueblo, ya que la gente les tenía miedo debido a la peculiaridad de la capilla y a las historias que giraban en torno a ella.

Según dicen, los que venían a quitarle la comida o tierras, misteriosamente desaparecían”, recordó Rubén. Sin embargo, hay quien asegura que esta era una forma de protegerse, algo que todavía se sigue considerando un misterio, sin que haya pruebas claras de tales sucesos.

Aunque se especula sobre si Lorenzo hizo una analogía con la obra de Dante Alighieri en la decoración de la capilla, no hay respuestas definitivas al respecto. Los Tomasella eran una familia muy católica y Lorenzo era conocido por ser un hombre exigente, tal como lo eran sus descendientes.

Según Rubén, su padre, Domingo, nunca le contó detalles sobre el pasado, lo que le dejó con muchas preguntas sin respuesta. La figura de Lorenzo sigue envuelta en misterio, y sus acciones, aunque influyentes en la construcción de la capilla, son un enigma para muchos.

Las inquietantes figuras de la capilla inspiradas en el infierno

En 1909, al terminar la capilla, Lorenzo convocó al padre José Secundino Gutiérrez para su inauguración. Pero, debido a la lluvia de esa mañana, el sacerdote no fue. Lorenzo fue a buscarlo, pero el padre mantuvo su postura. Indignado, Lorenzo decidió cerrarla y pasó largas horas dentro de ella en soledad.

“Él se encerró y no le dijo a nadie lo que estaba haciendo. Cuando él abrió, apareció todo lo que había hecho. La campana se cayó y rompió. Y se fue a buscar otra a Italia”, recordó Rubén.

En 1912, tras años de incertidumbre, la capilla se abrió al público y fue entonces cuando los habitantes de Carolina descubrieron su decoración. En su interior, además de los elementos religiosos, había figuras inspiradas en el infierno. Esculturas de diablos, serpientes y otras criaturas oscuras adornaban el lugar, lo que generó gran impacto en la comunidad.

La iglesia se abría todos los 26 de abril en honor a la Virgen del Buen Consejo. Con el tiempo, comenzó a ser conocida como la Capilla del Diablo, un nombre que perdura hasta la actualidad. /TN