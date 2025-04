Segundos empleos, la clave detrás de la caída de la pobreza

En esta semana se conocieron los indicadores de la pobreza a nivel país registrando una caída, afectando la pobreza solo al 38,1% de la población al cierre de 2024.

Jorge Paz, Licenciado en Economía, aclaró en CNN Radio Salta que no se puede calcular la última medición del 2024 con ésta, ya que comparando esta medición del segundo semestre del 2024 que da 38% de población pobre, con la del segundo semestre del 2023 que dio un 42%, mientras que en 2022 estaba en 39%, no muestra una gran variación.

“La pobreza es muy sensible a la inflación, el pico de inflación que fue una devaluación de este Gobierno nos dejó con un nivel muy alto de precios y los ingresos poco a poco empezaron a recuperar” comentó, agregando que según el INDEC los ingresos aumentaron un 200% en términos nominales y la canasta básica aumentó un 180%.

En este sentido explicó que la baja de la pobreza que registra el Gobierno nacional es de provincia de Buenos Aires que acapara el 40% de la población, mientras que en Salta capital está por encima del 40%, ya que solo se miden a nivel país las ciudades más grandes.

La pobreza se mide contrastando ingresos y valor de la canasta de bienes, pero la suma de esos ingresos en el hogar podría responder a la búsqueda laboral ya sea desde un segundo trabajo o la necesidad de encontrar uno para quienes no trabajaban: “Ante la falta de ingreso puede ser que salga a buscar empleo entonces refuerza el presupuesto familiar con un ingreso más, eso los saca de la pobreza”.

“Se observa un aumento de la tasa de actividad de mujeres y de jóvenes que están entrando al mercado de trabajo”.

El aumento por parte del Gobierno, de mayores ingresos por programas sociales es probable que este conectado con la informalidad laboral, explicaba Paz, señalando que del 50% de la población adulta más de la mitad esta en el sector informal aún en auge por la suba de informalidad de trabajadores independientes: “Son ingresos inestables no es un crecimiento económico genuino basado en un sector productivo pujante”.

La pobreza infantil llegó también a números alarmantes, alcanzando el 53%, mientras que la pobreza de chicos de 12 a 17 años es del 55% a nivel país, esto teniendo en cuenta que en los hogares donde hay pobreza hay muchos niños, porque la pobreza de la niñez es más que la pobreza general de la población: “Más de la mitad de la niñez que es la pobreza del mañana, chicos que se crían sin nada”.

“Tenemos más del 50% de la población infantil por debajo de la línea de pobreza, es tremendo”.

Devaluación

Si bien Nación esta tratando de sellar un acuerdo con el FMI, la cantidad de dólares en el Banco Central es bajo, por lo que el movimiento de esta divisa extranjera es muy peligroso ya que es por lo que se mueve la inflación.

“Si hay un brinco de devaluación que ya se lo están diciendo, y el sector exportador dice no me conviene vender afuera a este dólar y tenés que devaluar y el industrial de adentro dice no devalúes porque nos matas a nosotros, es la eterna tensión productiva que hay en el país y no tiene solución financiera, tiene una solución de acuerdo productivo el sector agrícola e industrial” dijo el especialista.

Uno de los motivos por lo que el FMI no termina de brindar lo prometido, es la forma en la que se maneja el presidente Milei, ya que el fondo requiere de una estabilidad política e institucional lo cual no es proporcionado en los agravios que atina contra la sociedad.

“Si eso no viene, tiene que devaluar el Gobierno y ahí cuando salte se propaga todos los precios de los productos y vuelve a haber otro 2001 sin duda” finalizó.