¿Se acerca el fin del conflicto? Cirujanos destacan el “diálogo abierto” con el IPS

En el marco del conflicto entre médicos cirujanos y el Instituto Provincial de la Salud (IPS), Francisco Aguilar, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía, afirmó en La Mañana de CNN Salta que "hay un diálogo abierto" en post de buscar una solución a los problemas existentes.

Según el profesional, es fundamental solucionar las demoras en los pagos y la imposición de tarifas que no permiten cubrir ni siquiera los costos de equipamiento propio. "No es contra el IPS, es contra un sistema esto. Nosotros los médicos no nos gusta hacer estas cosas. Nosotros gusta trabajar de médicos", puntualizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio 94.7 Salta (@radio947salta)

Aguilar reconoció la importancia de ajustar los plazos de pago como máximo a 60 días y actualizar los valores para evitar que los profesionales se vean obligados a asumir costos significativos de insumos y equipos. "No estamos exigiendo 30 días porque es imposible, pero por lo menos que eso no se extienda más allá de 60 días", comentó.

"Hay un acercamiento al IPS, un diálogo abierto, estamos esperando que nos que nos llamen, pero sí hay una comunicación por parte de los directivos del IPS para buscar una solución", concluyó.