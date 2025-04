Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

El próximo feriado es el 1 de mayo, Día del Trabajador; mientras que el viernes 2 de mayo es “día no laborable con fines turísticos”, por lo que para algunos será un fin de semana largo.

¿Es feriado el viernes 2 de mayo?

Según el calendario oficial, no se trata de un feriado nacional, pero sí de un día no laborable con fines turísticos, lo que implica que cada empleador podrá decidir si su personal trabaja o no. La diferencia principal entre feriado y día no laborable radica en la remuneración y obligatoriedad. Mientras que en los feriados nacionales los trabajadores que prestan servicios deben cobrar el doble, los días no laborables no implican pago extra, salvo que el empleador lo disponga. Además, los feriados son de aplicación obligatoria en todos los sectores, mientras que los días no laborables son optativos en el ámbito privado.

Los feriados y días no laborables que faltan

-Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

-Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

-Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

-Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

-Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

-Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

-Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

-Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

-Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

-Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

-Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

-Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

-Jueves 25 de diciembre: Navidad.