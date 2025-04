Denunció los abusos de su hermano y asegura vivir una pesadilla: "Vivo en situación de calle"

Iván es un joven salteño que clama justicia tras años de abuso sexual sufrido por parte de un hermano 10 años mayor que él, pero no solo busca que pague el abusador sino su cómplice, su propia madre. El joven asegura que la mujer, a pesar de escuchar sus pedidos de auxilio, nunca hizo nada.

Mi mamá tejía y coqueaba, yo le pedía auxilio y nunca hizo nada

Hace un mes atrás logró lo que viene intentando desde los 17 años, que le tomen la denuncia en la Comisaría Décima pero todo se volvió una pesadilla aún peor, que incluso pone en peligro a su papa, un hombre de más de 80 años y a sus hijos.

En la puertas de Ciudad Judicial, Iván busca una respuesta a tantos años de abuso y parece que todo se volviera en su contra.

Ante los micrófonos de Multivisión contó: "Yo ya hice una denuncia aquí en el poder Judicial , me dicen que iba ser prescripto, que su Defensor le merma la causa, que no pueden seguir que no pueden hacer ninguna investigación, que cada investigación su Defensor la frena. Ahora hice una denuncia más y me dijeron que era en vano porque su defensor lo mérma y bueno las pruebas médicas y todo lo que ya había hecho yo, no hay ninguna prueba ni nada, no hay registro ni papel que diga que yo vine al médico, así que ahora vine a ver un abogado a ver si me puede ayudar no".

Durante otra entrevista, contó que su hermano mayor lo sometió entre los 5 y los 11 años. "Dormíamos todos en la misma pieza, mi hermana, mi hermano y yo. Ella mientras tejía y coqueaba escuchaba que yo le pedía auxilio y jamás me ayudó, entonces traté de denunciarla y la policía de la 10° la encubre mucho porque van muchos policías de la décima de civil a su casa, ella por mensaje los habla y les pide que por favor no me tomen la denuncia ni me ayuden" dijo por QPS.

El joven agregó que hoy vive en situación de calle tras ser denunciado por amenazas de muerte contra su madre. "Tenemos dividida la casa hace bastante tiempo y como pasó esto, que la denuncié, me puso una perimetral y no puedo volver a mi casa, las amenazas de ella siguen hacia su familia y sus hijos, mi papá es una persona enferma, va cumplir 80 años y yo soy el que lo ayuda. No puedo volver hace más de un mes, vivo en situación de calle, duermo donde se haga la noche y la Justicia no actúa".