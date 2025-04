"Me duele un montón": Wanda Nara lamentó que se suspendiera la revinculación de Icardi y sus hijas

Wanda Nara regresó a la Argentina tras estar unos días en Brasil grabando un videoclip para su nueva colaboración musical, mientras que sus hijas permanecieron en el país a la espera de la revinculación con su padre Mauro Icardi.

El encuentro fue marcado por una polémica luego de que trascendiera que “la China Suárez”, actual pareja de Icardi, estuvo presente durante la revinculación, cuando la Justicia le había pedido al futbolista que en primera instancia sea sin la presencia de su pareja.

En diálogo con LAM, Wanda Nara se refirió a la conducta de su expareja, que desenvolvió a que la Justicia suspendiera la revinculación por tiempo indefinido, y manifestó estar “dolida” ante la situación.

“Me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo. Ellas dejaron su actividad de los martes y siento que fue una pérdida de tiempo. Me lastima mucho que se haya arruinado el trabajo de gente y la ilusión de mis hijas”, remarcó.

Sobre como Francesca e Isabella vivieron el fin de semana con su padre, dijo: “Volvieron sorprendidas porque para esta revinculación ellas tenían planes que hicieron y nada fue como lo soñaron. Cada uno se maneja como quiere, pero fue difícil, obviamente son chicas, la habrán pasado bien, pero lo quieren ver, entonces es un dolor muy grande que ahora acompaño con mis hijas”.

La empresaria se refirió a la presencia de gente desconocida por sus hijas en la casa de su ex pareja, mencionando que estarían los amigos y padres de la China Suárez alrededor de las menores: “No era una fiesta, tenía que ser una revinculación con mis hijas. No habían amigos que ellas conocen del papá, era toda gente nueva y externa entonces creo que si hace tantos meses que no ve a sus hijas hubiera estado bueno que priorice esto”.

Finalmente, Wanda lamentó haber viajado y perderse el acto de su hija: “Yo me fui tranquila pensado que él podía asistir y fue una angustia enorme recibir de parte de las mamás, y el mismo colegio, que ninguno de los dos papás estaban. Si hubiera sabido que esto pasaba no tomaba el compromiso laboral”. (NA)