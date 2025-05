El Gobierno apuesta al dólar en la calle: Busca habilitar pagos digitales y atraer divisas del colchón

Con una economía aún bajo control cambiario, un dólar que se resiste a perforar los $1.000 y una cosecha que no despega como se esperaba, el Gobierno nacional acelera su estrategia para atraer dólares frescos, esta vez apuntando al circuito informal. El equipo de Luis Caputo trabaja en una resolución para habilitar pagos en dólares en comercios, tanto con tarjeta como mediante QR, una medida que busca activar el uso de los billetes "bajo el colchón", estimados en más de US$ 240.000 millones fuera del sistema.

"Se va a poder pagar cualquier cosa en dólares, desde un café hasta una compra mayor. Mostrás el celular y listo", comentaron desde un despacho oficial. La resolución está en manos de ARCA, el organismo que lidera Juan Pazo, y se espera que el anuncio formal llegue en las próximas dos semanas. El objetivo declarado: "remonetizar la economía" e impulsar el crecimiento a través de mayor circulación de divisas.

La idea no es nueva: en 2024, el Gobierno ya había lanzado la tarjeta de débito en dólares, que tuvo una implementación lenta y resultados acotados, sobre todo entre empresas turísticas. Lo que faltó fue la habilitación para operar con códigos QR, algo que ahora sería clave para lograr mayor masividad. Las billeteras virtuales están listas, pero desde el Banco Central insisten en que la medida depende de condiciones más amplias, como la apertura del cepo.

Contexto de presión

El apuro oficial por facilitar el uso del dólar se da en un contexto complejo: reservas estancadas, importaciones en ascenso, y un vencimiento de deuda en pesos que supera los $30 billones entre mayo y junio. Además, persisten dudas sobre la solidez del "carry trade" -el ingreso de capitales en pesos para aprovechar altas tasas locales- que el Gobierno promueve para reforzar la estabilidad cambiaria.

Caputo ya había adelantado su apuesta por la entrada de capitales especulativos y blanqueos voluntarios. El esquema actual no permite una nueva exteriorización sin pasar por el Congreso, lo que limita herramientas. La esperanza está ahora en seducir a los tenedores de dólares físicos para que los vuelquen al sistema formal, sin forzarlos a cambiarlos por pesos.

Obstáculos culturales y estructurales

Pero el desafío es profundo. El economista Gabriel Caamaño explicó que la sociedad argentina aún responde a una lógica de dolarización defensiva, influida por décadas de crisis y devaluaciones. "La Ley de Gresham muestra que la moneda mala desplaza a la buena. El dólar se sigue usando como refugio, no para comprar puchos", ejemplificó. Para que el peso pierda relevancia como medio de pago, debe volverse mucho más inestable. Hoy, no lo es.

También Martín Rapetti, de Equilibra, fue escéptico: "Estas medidas pueden servir como un puente hasta las elecciones, pero no generan un cambio estructural. Quien tiene US$ 100 millones no los va a traer a un banco local".

Señales mixtas del mercado

A pesar del discurso optimista, la realidad sigue dividida. El Gobierno destacó un aumento de US$ 760 millones en las reservas, pero el Banco Central lo atribuyó principalmente a la suba del precio del oro, no a una mayor liquidación del agro. En paralelo, los depósitos en dólares crecieron US$ 2.000 millones en las últimas semanas, un dato que puede leerse como señal de confianza. o como resultado de la estacionalidad.

Mientras tanto, los funcionarios buscan reforzar el relato de estabilidad. Desde el escenario de un foro empresarial, Javier Milei negó que exista atraso cambiario y defendió el valor actual del dólar oficial. "Conforme saquemos los pesos y lleguen los dólares, les va a doler", prometió, apuntando a una dolarización progresiva por vía del mercado.

El proyecto en curso intentará dar un paso más en esa dirección, habilitando una circulación digital del dólar para consumo interno, aunque sin cambiar la moneda oficial. El problema sigue siendo el mismo: cómo convencer a los argentinos de que esta vez, sí, pueden confiar.