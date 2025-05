Iba a trabajar cuando un auto lo chocó: el relato del motociclista herido

Un fuerte choque se dio en calle Zacarias Yanci y Molina, en zona Oeste alta pasada las 8. Un motociclista circulaba por la Avenida Yanci cuando ya se encontraba pasando el pasaje Carlos Molina, un automovilista dobló a bordo de un Fiat Uno y lo embistió.

Tras el impacto el joven, identificado como Emanuel de 27 años, resultó con algunos golpes pero no de consideración. Al realizar test de alcoholemia, ambos conductores dieron negativo.

Emanuel, que trabaja de Seguridad, contó lo sucedido: "Yo venía circulando y el auto parece que dobló mal, no me vio y ya no me dio tiempo de frenar. Yo estaba cruzando. Iba a trabajar a Valle Escondido" cerró por el 10 TV.