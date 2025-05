Casi el 60% de los salteños, participaron de las elecciones provinciales

Este domingo 11 de Mayo la provincia de Salta tuvo eleccione legislativas en 20 de 23 departamentos y ya los resultados provisorios denotan una participación del 58.86 % de los ciudadanos en toda la provincia.

Con 1.092.561 electores habilitados el Tribunal Electoral confirmo la participación de casi el 60 % de las personas en la provincia.

Por su parte en Capital los sufragantes habilitados fueron 457.642 de los cuales hubo una participación del 62.56%, lo que demuestra una mayor participación en nuestra Capital.

Recordá que si no votaste tenés que justificar la no emisión del voto hasta 7 días después del acto eleccionario en la pagina Web de El Tribunal Electoral. Las multas van de $50 a $500 si no podes justificar pero además se aplicarán sanciones administrativas.