Cinco años después, Fabiola pidió perdon por la foto de su cumpleaños y aseguró que fue un error

A cinco años de la fotografía que generó malestar en los argentinos donde la ex primera dama festejaba su cumpleaños en medio del confinamiento, habló al respecto y pidió disculpas.

La ex primera dama pidió disculpas por el festejo que escandalizó a la opinión pública en julio de 2020 y que marcó un antes y un después en la percepción social del gobierno de Alberto Fernández.



“Fue una falta muy grande, algo de lo que me arrepiento mucho”, reconoció Yañez a Infobae. “Yo no fui quien lo planeó, pero fui parte. En Olivos, esas cenas eran habituales, pasaban todos los días. Era algo natural. Pero eso no lo justifica en absoluto”, agregó, intentando explicar el contexto de aquel encuentro que violó las propias restricciones impuestas por el gobierno nacional.



La imagen de la celebración, con torta, mantel y un grupo de invitados sin distanciamiento ni barbijos, se volvió viral y generó la indignación de miles de argentinos que no podían despedir a sus seres queridos por las medidas sanitarias.

“Si hay algo de lo que me tengo que arrepentir en la vida es de ese momento. Fue horrible. No tendría que haber sucedido jamás”, aseguró visiblemente conmovida.