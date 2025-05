Adorni ganó, Santoro segundo y el PRO tercero en su peor derrota en la Ciudad

Manuel Adorni, el vocero presidencial y referente de La Libertad Avanza, se posiciona como el gran vencedor de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar está el candidato del peronismo, Leandro Santoro, y tercera, aunque algo más relegada, Silvia Lospennato, del PRO. En el cuarto puesto aparece Horacio Rodríguez Larreta.

Con un 88% de las mesas escrutadas, el vocero presidencial alcanza el 30,04% de los votos; mientras que Santoro acumula un 27,46%. El PRO, en tanto tiene un 15,88% y el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta un 8,08%.

Ni bien se conocieron los primeros resultados oficiales, desde el búnker del PRO, Silvia Lospennato reconoció la derrota al decir que "no son los resultados que esperábamos", y agregó: "Nuestros valores están más fuertes que nunca. No se rindan porque yo tampoco me voy a rendir".

Una campaña feroz: fake news, traiciones y operaciones políticas

Más allá de los resultados, el tono de la campaña electoral fue el gran protagonista de estas elecciones. Dirigentes, analistas y medios coinciden en que se trató de la campaña más sucia de los últimos 20 años en la Ciudad, plagada de operaciones mediáticas, videos adulterados y denuncias cruzadas entre espacios que hasta hace poco eran socios políticos.

El momento más tenso se vivió a días de la elección, cuando desde cuentas ligadas a La Libertad Avanza se difundió un video falso que atacaba directamente a Mauricio Macri y Silvia Lospennato, atribuyéndoles declaraciones manipuladas. La maniobra apuntó a debilitar al PRO.

La Justicia intervino de forma inmediata, ordenó la remoción del material falso y confirmó que se trató de una operación articulada desde redes anónimas vinculadas al oficialismo nacional. A pesar de que no hubo imputaciones penales, el hecho dejó expuestas las prácticas agresivas del aparato digital libertario.