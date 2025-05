Un jugador de Talleres de Córdoba denunció racismo y se largó a llorar en pleno partido

El futbolista venezolano Miguel Navarro, de Talleres de Córdoba, sufrió un acto de racismo y quebró en llanto en pleno partido ante San Pablo, en el Morumbí, por la Copa Libertadores de América. Luego del partido, radicó una denuncia y presentó un descargo en redes.

Todo comenzó con el segundo tanto del elenco local, que generó un tumulto entre el lateral de la T y el mediocampista paraguayo de San Pablo Damián Bobadilla. Allí, el del cuadro cordobés fue víctima de términos discriminatorios y no pudo ocultar su llanto. Inclusive, hasta amenazó con irse del campo de juego, asegurando que sólo quería estar su casa.

El conmovedor llanto de Navarro tras sufrir discriminación:

Una vez finalizado el juego, sus compañeros y el propio Navarro confirmaron el repudiable comentario: "Venezolano muerto de hambre". Cabe destacar que en el propio estado, Navarro se apersonó ante la Policía Militar para radicar una denuncia contra Bobadilla.

En las redes sociales, el futbolista damnificado contó: "Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país. Espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla. En el fútbol no hay cabida para los discursos de odio".