“El objetivo de Central es no correr riesgos y sostener la categoría", afirmó Fornasari

Se termino el receso en la Primera Nacional y Central Norte se prepara para visitar a Talleres de Remedios de Escalada, próximo sábado desde 15hs, en el estadio Pablo Comelli. Para mejorar su rendimiento el flamante técnico del Cuervo, Pablo Fornasari diagramó una mini pretemporada durante el receso del torneo y donde incorporó refuerzos para la segunda fase del certamen.

En diálogo con InformateSalta, el entrenador habló sobre la preparación. “Estuvimos haciendo algunos dobles turnos importantes para nosotros para poder ponernos bien en la parte física, sobre todo ajustar un montón de cuestiones que creíamos necesarias, así que nos vino bien el parate para poder laburar en eso”, dijo.

También se refirió a los tres refuerzos, Gianluca Mancuso, Gonzalo Álvez y Diego Ledesma que llegaron a la institución.” Son caras nuevas, sí para el club, para el plantel, pero para mí no porque ya son jugadores que conocía, algunos lo he tenido en otros clubes. Ahora esperamos que se vayan adaptando rápidamente a lo que pretendemos, a conocer a sus compañeros y ya ponerse a la par del resto”, expresó.

Sobre el objetivo para este semestre dijo: “Claramente que primero hay que salir de la situación en la que se está, que dentro de todo tampoco es que estamos tan cerca de esa zona de abajo, pero sí somos el tercer equipo de abajo para arriba. Ganando el sábado y empezando a sumar y a sacar buenos resultados seguramente nos vamos a alejar y poder mirar un poco más para arriba. El objetivo es alejarse de esa zona para no correr riesgos, sostener la categoría y todo lo que venga de ahí en adelante será positivo seguramente”.

El técnico destacó la actitud del plantel desde su llegada. “La verdad que tuvimos mucha predisposición de parte del plantel ni bien llegamos, siempre cuando llega una cara nueva, un cuerpo técnico nuevo, las energías se renuevan y bueno creo que el grupo así lo manifestó y gracias a Dios se hizo un buen partido, un debut para mí. Lo importante después de una cierta cantidad de derrotas seguidas que había que cortarlo rápidamente”, aseguró Fornasari también se refirió a la importancia de levantar el rendimiento de jugadores.”

"Hablamos con Franco Tisera cuando llegamos, hicimos varias charlas individuales con cada uno de ellos que creíamos que eran jugadores que tenían que ser importantes para el plantel, que tenían que ellos mismos creerse lo que realmente eran y bueno en charlas uno les va inculcando, les va diciendo lo que pretende, que se saquen el chip de lo que ya pasó y que necesitábamos a Tisera que fueron a contratar los dirigentes cuando lo buscaron y así no sólo con Franco sino con diferentes muchachos que el club confió en ellos cuando lo fue a buscar y tal vez ahora no estaban en el mejor nivel y había que recuperarlo, bueno se habló, se trabajó y la verdad que cambiaron y mejoraron muchísimo", agregó.

Otro de los temas importantes para el entrenador es las habilitaciones de los refuerzos y destacó estado físico del delantero Ledesma. “Diego llegó muy bien, el último partido lo jugó el 24 de mayo en Honduras y nunca dejó de entrenar y llegó bárbaro. Si todo va bien tal vez pueda llegar la habilitación y podamos contar con él ya para este fin de semana.

La de Mancuso todavía no llegó, está más complicada porque es en España y tenemos mucha diferencia horaria, ya está todo pedido, dependemos de estas últimas horas del día de hoy por la mañana que hasta el mediodía que tengamos alguna novedad, la realidad que ya salió el pedido ya está en la Federación Española y estamos esperando la respuesta que es vía digital, así que estaba él moviéndose también con su gente allá en España para ver si pueden darnos una mano para que llegue esa habilitación mañana y podamos ver si podemos contar con él también. Los tres refuerzos si llegan las habilitaciones considero que es muy probable que puedan llegar a viajar a Buenos Aires”, confirmó.

Por último, aseguró que tienen todo el plantel en condiciones. ”Viajamos el mañana, a las 10 de la mañana, llegando a Buenos Aires a las 12 del mediodía. No hago práctica de fútbol, voy a hacer la preparación de partido, táctico 10 vs 10, pero no es una práctica de fútbol, sí es preparar el partido en base a lo que nos puede presentar el rival. El viernes en Buenos Aires entrenamos en el predio de Huracán, donde vamos a realizar la última parte de la preparación del partido” finalizó.