Wanda Nara confirmó que está conociendo a alguien: “Me hablo con un chico que juega en el...”

Wanda Nara confirmó que está conociendo a alguien. Con picardía, la mediática reveló: “Me hablo con un chico que juega en el Mundial de Clubes”.

Este domingo, en diálogo con Olga, la conductora aseguró que está disfrutando de su soltería, pero aclaró que no está sola.

“Estoy soltera, pero cuando me levanto tengo muchos mensajes en el WhatsApp”, lanzó.

Minutos después, uno de los conductores quiso saber si estaba viendo el Mundial de Clubes. A lo que la mediática respondió: “Sí, lo estoy siguiendo muy en particular”. “No, estoy hablando con un chico que juega, que está jugando”, explicó, sin entrar en detalles.

Sobre el vínculo precisó: “Viene bien, buena onda, me trata bien”. “Es de hace poco, no es una relación, estamos chateando. Todavía no nos vimos, es solo chateo”, cerró.

Cabe destacar que, si bien se la vinculó a distintos hombres -artistas, deportistas y empresarios-, desde su separación de L-Gante, Wanda no volvió a blanquear ningún romance. Lejos de los escándalos, se muestra abocada a sus hijos y disfrutando con familiares y amigos.

Wanda Nara reveló qué es lo que más disfruta de la soltería y sorprendió a todos

A corazón abierto, Wanda Nara aseguró que está disfrutando a pleno de su presente. “Yo estuve muchos años en pareja y la verdad es que tengo un solo problema que se lo digo a todos mis amigos solteros... Lo único que me da miedo es que esto sea como adictivo, esto de estar solo, porque a mí me está encantando”, sostuvo.

Consultada sobre los pro, enumeró: “Que puedo estar hablando con ustedes a las siete de la mañana desde Jujuy y nadie me está diciendo ‘corta, quiero dormir, me despertás’. Hago lo que quiero, nadie me hincha las pel..., nadie me revisa el teléfono, nadie me dice lo que tengo que hacer, nadie opina de mis decisiones”.

Wanda Nara se mostró con un corpiño bastante particular que dejó a la vista las cicatrices de su cirugía mamaria.

En este sentido, señaló que le revisaron mucho el teléfono. “Sí, mi Instagram estaba abierto”, sostuvo.

Volviendo a la pregunta inicial, expresó: “Siento que es un camino de ida y no me imagino con alguien. Es como que me olvidé cómo es estar en pareja. Me parece como una fiaca”, concluyó. /TN