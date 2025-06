ATSA Salta llevó adelante el Congreso General Ordinario de Delegados

El Congreso General Ordinario de Delegados de ATSA, presidido por el secretario general, Eduardo Abel Ramos, contó con la participación de delegados y congresales provenientes tanto de la capital como del interior de la provincia.

Durante el encuentro, los compañeros/as expresaron las problemáticas y necesidades de cada hospital y sector: no se están cumpliendo las leyes de carrera sanitaria, no se realizan los cambios de agrupamientos, no se dictan capacitaciones, quita de horas guardias, falta de personal, recursos insuficientes entre otras problemáticas.

Ante esta situación crítica, el secretario general acordó la elaboración de un documento formal que recogerá todas las demandas del sector, el cual será presentado este jueves al ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, para exigir soluciones inmediatas.

En paralelo Ramos informó sobre los conflictos que atraviesan los trabajadores del Sector privado, quienes se encuentran en estado de alerta debido a la actitud de los empresarios, que insisten en mantener los salarios por debajo de la inflación, en donde "nos quieren imponer un acuerdo salarial del 1% para los meses de mayo, junio y Julio", afirmó Ramos y anunció que el próximo jueves se tomarán medidas realizando paro y una movilización que recorrerá "cada una de las clínicas y consultorios, como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias".

Además de las acciones gremiales, se informo acerca de las obras que ATSA se encuentra realizando, en la localidad de Tartagal, Joaquín V. González, Metan, Orán y Cafayate, en donde se están refacciones y reacondicionando todas las sedes.

En materia de formación profesional, el Colegio Profesional de Enfermeros en conjunto al gremio de ATSA continua con su plan de capacitación en toda la provincia, el cronograma itinerante llegará este viernes a la localidad de Orán, en donde se dictara el curso de Informática realizada para todos los agrupamientos de manera gratuita.