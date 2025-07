Maltrato animal en la procesión del Perpetuo Socorro: ¿Qué dijeron los salteños?

Ayer tuvo lugar la procesión en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, evento religioso que congregó a una importante cantidad de fieles, pero que se vio nublada por un hecho de maltrato animal.

En muchas cuentas de redes sociales circuló el video donde se puede ver como uno de los gauchos propinaba rebencazos a un perro atinando uno de ellos, provocando un grito de dolor del can, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

En este caso, en la cuenta de Callejeritos de Salta, muchos se manifestaron en contra de este accionar, mientras que otros expresaban que la acción se debía a que el animal podría haber estado perturbando a los caballos.

“¡Porqué el resto es tan indiferente! Así estamos hoy como sociedad, permitiendo que maltraten un animal en una fiesta religiosa y nadie hace nada”, “Se cree macho por tener un lazo en la mano”, “El perro no le estaba haciendo nada, seguro el hombre está borracho”, “Basta de maltrato animal”, “Que bárbaro, así se hacen llamar devotos de la Virgen, que doble moral tienen” fueron algunos comentarios.

Otros usuarios dijeron que gracias a la tecnología todo queda registrado: “Hoy somos muchas las voces de los seres vulnerables. Respetemos todas las formas de vida”.

Por otra parte, algunos repudiaron el accionar del gaucho, pero señalaron que quizás lo hizo para evitar que los caballos se espanten: “lo espanta porque ponen nerviosos a los caballos, esos animales, perros callejeros no tendrían que andar en manada en pleno centro”, “un perro puede generar susto entre los caballos y arruinar un desfile. Al perro un rebencazo no le hace nada y a muchos de los que publican tampoco”, “Si estos perritos tienen collar no son callejeros, deberían denunciar a los dueños por dejarlos sueltos”.

Otros comentaron que el desfile debería dejar de contar con la presencia de animales, ya que la promesa cae en las personas que la hacen: “Creo que la Iglesia debería parar esto de que desfilen con animales, que lo hagan a pie vamos a ver si pueden caminar porque ellos son los que hacen promesas, no esos animalitos que además de maltratos tienen que soportar el peso de algunos que están obesos, los dueños van a golpearse el pecho pero por atrás hacen su maldad”.