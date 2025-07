Camioneta chocó a una ciclista, le pagará el día de trabajo y la asistencia médica

En la intersección de Olavarría y Alvarado tuvo lugar un siniestro vial que involucró a una camioneta y una ciclista.

Por el hecho trabajó en el lugar personal Policial y de Tránsito municipal, llegando asistencia para la ciclista quien producto del choque cayó de la bicicleta y se golpeó.

Según comentó el conductor de la camioneta, tuvo precaución en la esquina al momento de arrancar, pero al no contar con buena iluminación no vio a la ciclista que circulaba con ropa y vehículo sin color reflectario, informó Multivisión.

“La chica está bien, me hago cargo de todo lo que tenga que hacer en estos casos, pero yo hago hincapié porque todos los días salgo a la calle a dejar a mi hija, motos que no tienen luces, que se meten en contramano (…) es todos los días, yo digo algún día me va a tocar y me tocó hoy” dijo el sujeto al señalar que ya había arreglado con la ciclista, que le pagaría el día de trabajo y la asistiría en lo que necesite.