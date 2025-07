Señalan a Urtubey como el más competitivo para frenar la motosierra de Milei y resaltan el rol de Sáenz

De cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, Martín Ávila, referente del espacio Memoria y Movilización, manifestó su respaldo a la candidatura del exgobernador Juan Manuel Urtubey al Senado de la Nación tras considerar que se trata del dirigente “más competitivo” para “parar la motosierra” del presidente Javier Milei.

En la oportunidad, explicó que fueron numerosos los actores, entre gremios y partidos políticos, quienes le solicitaron formalmente al ex mandatario que asuma ese rol. “Se le pidió que encabece y que lleve adelante este espacio porque creemos que él tiene las condiciones necesarias que este espacio necesita”, expresó.

El dirigente fue categórico al afirmar que no hay lugar para posiciones intermedias en el actual contexto de crisis que atraviesa el país. “O estás con Milei o estás en contra. Y nosotros elegimos estar en contra, porque las políticas de Milei son muy crueles para los sectores vulnerables y, sobre todo, para las provincias”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó la necesidad de construir una alternativa amplia que trascienda al peronismo e invitó a todos a sumarse. “Esto no es Cristina sí o Cristina no. Esto es Milei sí o Milei no. Y ahí podemos confluir todos: peronistas, radicales, socialistas, independientes. Cuanto más seamos, más competitivos seremos”, agregó en el programa 2 de 10.

Por otro lado, también reivindicó la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, a quien consideró clave para sostener a Salta en el actual contexto nacional. “Yo apoyo al gobernador. Con este tipo de presidente, que no le importa absolutamente nada, si no fuera por Sáenz, no sé en qué situación estaría Salta. Por suerte, tenemos un gobernador que se despoja de lo político, de lo personal y que sigue todos los días gestionando por Salta”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a que las decisiones se definan en la provincia y no en Buenos Aires. “Los salteños tenemos que elegir a nuestros candidatos. No podemos permitir que vengan de Buenos Aires a decirnos qué hacer. Confío plenamente en la dirigencia salteña y en que sabremos elegir a los mejores para defender a Salta en el Congreso”, concluyó.