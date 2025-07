“Demostramos ser hombres y un equipo que va por cosas importantes”, afirmó el DT del "Cuervo"

Central Norte cayó 4-3 ante Colón en un partido cargado de emoción. En el primer tiempo, el visitante dominó con un 4 a 1, pero en el complemento el Cuervo mostró su mejor versión, puso contra las cuerdas al Sabalero y estuvo cerca de empatar. A pesar de la derrota, el equipo se retiró aplaudido por sus hinchas.

Tras el encuentro, en zona de vestuarios, Pablo Fornasari habló sobre un momento clave: la falta a Rinaudo que el árbitro no sancionó. “Fue el punto clave en el partido. La locura que nos generó esa situación de juego no nos puede pasar, lógicamente es algo a corregir. Porque en esa locura en que entró el equipo apareció el desorden, y este equipo es lo mejor que venía teniendo, el orden táctico. Ante esa locura generada apareció el desorden que, frente a un equipo que de mitad de cancha para adelante tiene jugadores de jerarquía, lógicamente lo pagamos caro”, lamentó.

El entrenador comentó también sobre la charla en el entretiempo. “Les dije que teníamos que hacer borrón y cuenta nueva rápidamente, que esto nos iba a servir de experiencia para lo que venga, que no podíamos perder la cabeza de esa manera por una acción que ya estaba. Teníamos que ser muy inteligentes en cómo plantear este segundo tiempo, porque podíamos pasarla muy mal con un equipo de mucha jerarquía individual. El mensaje era volver a la fuente del orden, que fue lo que nos había traído hasta este punto, y desde ese orden trabajar el segundo tiempo para llegar al descuento. Pero ese descuento no tenía que volvernos locos porque no podíamos recibir más goles”, explicó.

Sobre el resumen del partido, se refirió a las chances claras del rival. “Si te pones a ver el resumen, no creo que hayan tenido más de cuatro situaciones claras, que fueron las que nos convirtieron, tal vez alguna más. Eso habla de la jerarquía individual de ellos”, aseguró.

Por último, destacó la fortaleza y la hombría de sus jugadores para ir a buscar el partido. “Yo no tenía dudas porque el equipo estaba bien plantado en la cancha. Fue el partido en el que más propusimos jugar, en el que se intentó muchísimo. Desde ese orden y esa propuesta de juego íbamos a llegar a lo que pasó, pero sin recibir más goles, porque eso podría haber sido muy contraproducente para lo que restaba, que iba a ser largo. Había que hacerlo de forma inteligente, llevarlo de a poco para poder descontar. Rescato y felicito especialmente a mi equipo por el segundo tiempo, que demostró estar a la altura, que demostró ser hombres, que ya se recibieron de equipo, de un equipo que seguramente logrará y conseguirá cosas importantes de acá en adelante”, concluyó.