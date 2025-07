Qué muebles no pueden faltarte si te vas a vivir solo por primera vez

Tomar la decisión de irse a vivir solo es uno de los pasos más emocionantes y desafiantes para cualquier joven. La sensación de independencia, libertad y responsabilidad es única. En Salta y en toda la región, cada vez son más los menores de 30 que se animan a dar ese gran salto, aunque es algo condicionado por los ingresos económicos y haber alcanzado una cierta estabilidad económica que lo permita.



Pero antes de mudarte, hay algo clave que debés planificar bien: los muebles, los artefactos, y todo lo que necesites en tu nuevo hábitat.

Amoblar tu primer hogar no solo te permitirá sentirlo verdaderamente tuyo, sino también disfrutar de mayor comodidad y practicidad en el día a día. En esta nota te contamos cuáles son esos muebles esenciales para arrancar con el pie derecho.

Muebles para la sala: El corazón de tu casa

Aunque seguramente tu primer departamento no sea enorme, eso no significa que no puedas crear un espacio cómodo para vos y para recibir amigos o familiares. Los muebles de sala son fundamentales para armar un ambiente acogedor. Lo básico que no puede faltar es un sofá o sillón cómodo, donde puedas relajarte después de un día largo o hacer una maratón de series. Si el espacio lo permite, agregá un par de sillas auxiliares o puffs para que nadie quede parado cuando vengan visitas.

También es importante sumar una mesa ratona, que te servirá tanto para apoyar el mate, la notebook o simplemente decorar con algunos libros y velas. Y si te gusta tener todo ordenado, elegí un rack o estantería para organizar lo que necesites.

Centro de entretenimiento: Para los amantes de las series y los videojuegos

Hoy por hoy, no hay hogar joven sin una buena pantalla. Por eso, un centro de entretenimiento para TV es otro de los muebles clave. Este mueble no solo sostiene tu televisor, sino que te ayuda a organizar consolas de videojuegos, parlantes, control remoto y hasta algunos adornos. Además, podés elegir uno con estantes y cajones para mantener todo ordenado y evitar cables a la vista. Si sos de los que disfrutan largas noches de películas o gaming, vas a agradecer tener un mueble pensado para esto.

La silla gamer: Una inversión en comodidad

Si pasás varias horas frente a la computadora, ya sea para trabajar, estudiar o jugar, la silla gamer es un ítem cada vez más elegido por los jóvenes. Lejos de ser un lujo, es una verdadera inversión en tu salud y bienestar. Estas sillas están diseñadas para cuidar la postura, brindar soporte lumbar y permitirte estar cómodo durante mucho tiempo. Además, vienen en distintos diseños y colores para combinar con tu estilo.

Otros básicos para no olvidar

Además de estos muebles protagonistas, no podés olvidarte de lo esencial: una cama confortable con una buena base y colchón, una mesa de comedor (aunque sea pequeña, con dos o cuatro sillas), un placard o ropero para organizar tu ropa, y algunas estanterías para libros o decoración.

Recordá que no es necesario comprar todo junto ni gastar una fortuna. Podés ir armando tu espacio de a poco, priorizando los muebles que más uses en tu rutina. Lo importante es que te sientas cómodo y que tu nuevo hogar refleje tu personalidad.

Mudarse solo por primera vez es un momento único, y elegir bien los muebles te ayudará a disfrutarlo al máximo. En definitiva, se trata de crear un rincón propio donde te den ganas de estar. ¡Animate y empezá a planificar tu independencia con estos tips en mente!