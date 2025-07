CNN Estudio con Ignacio Nieva Toppa: La transformación de la construcción desde el norte

Nacho Topa Nieva es arquitecto, tucumano de origen y salteño por amor. Desde el showroom de IVOS Revestimientos Alternativos, su empresa familiar junto a su esposa Belén Borigen, impulsa un nuevo enfoque en el mundo de la construcción: más práctico, más innovador y profundamente humano.

En su paso por CNN Estudio, dialogó con José María Zambrano sobre la génesis de este proyecto y los momentos más significativos que tuvo en el camino de transformar la empresa a lo que es hoy en día.

"Vinimos a simplificar la construcción y la remodelación", resume Ignacio sobre IVOS. Pero lo que hacen va mucho más allá de vender materiales. Acompañan todo el proceso: desde el asesoramiento técnico, la elección de materiales novedosos y livianos, hasta la instalación y la garantía postventa.

"Nos enfocamos en traer soluciones reales, reducir la incertidumbre de quien construye o remodela, y facilitarle la vida al cliente y al profesional", asegura.

De la arquitectura tradicional al emprendedurismo con propósito

Formado en la Universidad Nacional de Tucumán, Ignacio encontró inspiración en su entorno familiar. Su madre arquitecta y su padre técnico lo criaron en una casa hecha (literalmente) con sus propias manos. "Yo miraba cómo se hacían las cosas, no solo el resultado", cuenta.

Pero su camino no fue lineal. Junto a Belén, compartió experiencias académicas en Alemania y laborales en Chile, donde exploraron otras formas de ejercer la arquitectura y se introdujeron al ecosistema emprendedor. "Nos dimos cuenta de que muchos arquitectos estaban innovando fuera del plano tradicional. Eso nos abrió la cabeza", recuerda.

Hoy, ese recorrido se traduce en una empresa con mirada global, pero con fuerte anclaje en el norte argentino. “Queremos generar tendencia, traer nuevas tecnologías y materiales, pero también ser flexibles cuando el contexto cambia”, dice, refiriéndose al desafío de emprender en Argentina.

Un modelo que pone a la familia en el centro

El corazón de IVOS late con energía familiar. “Lo más importante es la confianza, y de ahí la comunicación. Si eso está, todo puede caminar: el matrimonio, la empresa, la familia”, afirma Ignacio. Con Belén comparten no solo la dirección de la empresa, sino también una filosofía de vida en la que los valores personales y profesionales se alinean. "Queremos una empresa que se adapte a nuestro estilo de vida, que no nos quite presencia en los momentos clave con nuestros hijos", destaca.

Además, la empresa busca reflejar ese espíritu humano en cada contacto con el cliente. “Si me piden una reunión fuera de horario, voy con mis hijos. Y el cliente lo entiende, porque también entiende que trabajamos con pasión, pero también con valores.”

La innovación empieza por comunicar

Aunque no fue formado en comunicación, Ignacio dio un salto clave: ponerse frente a cámara y mostrar en redes lo que hace. “Entre no hacerlo y hacerlo mal, me quedo con hacerlo. Uno ya vale un millón”, dice con convicción. Lo que empezó como un desafío incómodo, terminó generando una poderosa conexión con su audiencia.

“La gente no quiere ver solo la obra terminada. Quiere entender el proceso, y eso le da seguridad. Les quita el miedo.”

En un mundo donde construir suele estar asociado a incertidumbre, Ignacio encontró un diferencial: hacer del proceso algo claro, cercano y confiable. Y, sobre todo, posible.

