Irreconocible: Filtraron un video de Wanda Nara a los 18 años

En las últimas horas se viralizó un video del pasado de Wanda Nara que pocas veces se había visto. Se trata de una entrevista que le hicieron cuando tenía 18 años en un programa de espectáculos y donde la conductora contaba cómo iba a ser su debut en la temporada de verano de Mar del Plata 2005/2006.

La mediática explicó cómo se sentía en la previa a trabajar por primera vez en teatro de revistas. En esa época había sido contratada para la obra Humor en Custodia, donde participó junto a varias figuras.

“¿Contale a la gente cómo te llamas, para que se empiece a familiarizarse, que diga ‘esa chica empezó a los 18 años’?“, preguntó el periodista. ”Wanda Nara me llamo. Tengo 18 años y vamos a estar en el Teatro ReFaSi y vamos a estar con un elenco increíble con Gabriela Mandato, el Pato Galván, Beatriz Salomón“, comentó la conductora, en aquel momento.

Luego, en la entrevista, Wanda dijo que hasta llegar a la obra trabajaba como modelo y que probó lanzarse como vedette, como un desafío.

“El cambio se debe a que me dieron ganas. Me vio el productor desfilando en un boliche y me lo propuso y bueno, me encantó la idea. (...) Los espero allá a que me vengan a criticar y a dar consejos, a ver qué les parece", cerró Wanda.

Las redes se llenaron de comentarios con el clip y, la gran mayoría, fueron positivos para Wanda. “Iconic”; “Cómo puede ser que ahora sea más linda”; “¿A alguien le queda duda de que es muy inteligente?“, fueron algunos de los mensajes de los tuiteros. /TN