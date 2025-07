¿Qué factores están retrasando la regulación definitiva de los casinos digitales en Chile por parte de la Comisión de Hacienda?

La regulación de los casinos online en Chile ha sido un tema de creciente relevancia debido al auge de esta industria en el país vecino, la cual generaría más de 150 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). A pesar de que el proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas en línea fue aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023 y por la Comisión de Economía del Senado en abril de 2024, su tramitación se encuentra estancada en la Comisión de Hacienda del Senado. Este retraso, que lleva más de un año, ha generado preocupación tanto en la industria como en los legisladores, quienes ven en esta regulación una oportunidad para aumentar la recaudación fiscal y proteger a los consumidores.

Prioridades legislativas y agendas saturadas



Uno de los principales factores que explican este estancamiento es la saturación de la agenda legislativa. La Comisión de Hacienda del Senado ha priorizado otros proyectos considerados más urgentes, como la aprobación del Presupuesto Nacional 2025, que consume gran parte del tiempo parlamentario durante octubre y noviembre.



Por su parte, Carlos Baeza, representante legal de varias plataformas de casinos online chilenos, ha señalado que es poco probable que la comisión pueda analizar y aprobar el proyecto antes de fin de año debido a sus otras prioridades.

Complejidad tributaria y debates sobre la carga impositiva



Otro factor clave es la controversia en torno a la estructura tributaria propuesta. El proyecto establece un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos de las plataformas, equiparándolo al régimen de los casinos físicos, además de un 1% adicional para promover el juego responsable. Sin embargo, Carlos Baeza ha criticado esta carga tributaria, argumentando que convierte a Chile en el segundo país con los impuestos más altos para el sector, lo que podría desincentivar la formalización de operadores y reducir la canalización de usuarios hacia plataformas reguladas.



Esta alta tributación, combinada con el IVA del 19% y una tarifa anual de 1.000 UTM (aproximadamente 75,000 dólares), ha generado un debate que requiere ajustes y negociaciones, retrasando el consenso en la Comisión de Hacienda. La necesidad de revisar la carga fiscal para equilibrar los intereses del Estado y los operadores ha complicado el proceso legislativo.

Incertidumbre legal y oposición de actores del mismo sector



La incertidumbre legal actual, donde más de 900 plataformas operan en un "territorio gris", también contribuye al retraso. Aunque la Fiscalía cerró en 2025 una investigación sin declarar ilegales a las casas de apuestas online, la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) ha insistido en que la decisión de "no perseverar" no implica legalidad.



Esta ambigüedad genera tensiones entre los operadores internacionales, que dominan el 87% del mercado, y los actores locales, que buscan un marco regulatorio que no los desfavorezca. La necesidad de conciliar estas posturas, junto con la presión por establecer un mercado competitivo, pero seguro, ha ralentizado las negociaciones en la Comisión de Hacienda. Además, la Corte Suprema dictaminó en 2023 que las plataformas sin licencia local son ilegales, lo que ha apremiado la regulación, pero también ha generado cautela en los legisladores para evitar errores en la normativa.