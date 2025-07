Las emocionantes palabras de Agustina Ortíz tras perder la Batalla: "Ya gané"

Luego de una Batalla muy especial en La Voz Argentina 2025 en la que Lola Kajt y Agustina Ortíz cantaron “Beautiful things” de Benson Boone, Lali compartió unas palabras sobre la difícil decisión que tenía que tomar.

"No hay nada que nos ayude en esta instancia, uno va pensando mil opciones, qué pasa si me quedo con Agus, con Lola. Me parece que estuvieron correctas, ninguna se desafió tanto, estuvieron medio cómodas... Estoy en la duda entre la voz tan especial que tenes y la garra y la fuerza que mostró Agus en el escenario, que para mí es muy importante y admiro de las artistas que escucho. Son divinas, las dos tienen algo por lo cual seguir", expresó la coach.

Finalmente, anunció que Lola había ganado la Batalla y seguiría en el Team Lali. Cuando la participante se fue del escenario, la coach afirmó: "Sos bárbara Agus, yo me quiero morir... lo hiciste muy bien aparte". Entonces, Agustina expresó: "Obviamente me hubiera encantado quedarme porque tengo un montón de cosas que aprender".

"Si lo peor que podía pasar era esto, ya gané igualmente", comentó emocionada. Al encontrarse con Lola abajo del escenario, Agus le dijo emocionada: "¡Felicidades! Te admiro desde el primer día que te vi".