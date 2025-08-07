Contaminación de los ríos desde Bolivia: Comunidades salteñas consumen peces afectados

Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, se refirió a los problemas ambientales derivados del mal manejo de residuos en Bolivia, que afectan directamente a Salta. En diálogo con InformateSalta denunció que aguas servidas sin tratar y residuos mineros cruzan la frontera a través de ríos como el Caraparí y el Pilcomayo.

“En lugar de bombear el crudo hacia sus piletones, lo volcaban directamente al río”, explicó. “En verano, cuando da el sol, eso es una hedentina fenomenal. Afecta al Caraparí y hacia abajo, a Tartagal y al Bermejo”.

Pero mostró especial preocupación por el Pilcomayo. “Ahí viene mercurio, cianuro y metales pesados. Nuestras comunidades originarias comen esos pescados. Les repercute en la salud de manera directa”.

Según Zigarán, la situación requiere intervención urgente del Gobierno Nacional. “Es un tema bilateral, no municipal. Pero hoy Bolivia está enfocada en sus elecciones del 17 de agosto y no hay gestión posible hasta que asuma un nuevo gobierno”.