Tras la disolución del Consejo de Fútbol, Boca avanza por la llegada de su nuevo mánager

Juan Román Riquelme continúa con las reformas dentro de la estructura del manejo del fútbol de Boca. Tras las salidas de “Chicho” Serna y Raúl Cascini, el presidente del Xeneize creará el cargo de mánager deportivo para la gestión del plantel profesional que hoy tiene a Miguel Ángel Russo como entrenador.

En la danza de nombres que suenan para el puesto se destaca la figura de Carlos Navarro Montoya. Según pudo averiguar TN, el “Mono” es el máximo candidato a convertirse en nuevo mánager del club de la Ribera y las gestiones están muy encaminadas para que el exarquero asuma el rol.

Su última actividad relacionada al fútbol había sido hace algunos meses, en Santamarina de Tandil. Navarro Montoya duró ocho partidos como entrenador del Aurinegro hasta su salida por los malos resultados cosechados. Previamente, sumó experiencia en Chacarita y en el CD Guadalajara de España.

Boca no cuenta con un mánager desde diciembre de 2019, cuando Nicolás Burdisso renunció a su puesto tras la llegada de la actual dirigencia. El triunfo electoral de la fórmula Ameal-Riquelme impulsó la creación del Consejo de Fútbol, órgano que finalmente fue disuelto en las últimas horas.