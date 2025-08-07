Multaron galerías comerciales del centro por varias irregularidades

En el marco de los controles que regularmente realizan, desde la Dirección de Control Comercial de la Municipal realizaron una serie de inspecciones en las galerías del centro de la ciudad, procediendo a realizar varias actas de infracción.

¿Qué pasó? Según información compartida desde el municipio, estos operativos se realizaron en los últimos días, procediendo a la fecha al relevamiento de 23 galerías comerciales que, en total, contabilizan unos 532 locales.

Además de los controles en los locales, se puso mucha atención en las condiciones de habilitación de las administraciones de las galerías. Se revisó documentación y servicios vigentes de bomberos, pólizas de seguro, cobertura de emergencias médicas, estudios de seguridad, desinfección, señalización correcta de las salidas de emergencias y matafuegos.

Como resultado de estas revisiones, se realizaron actas de infracción a la administración de 7 galerías. Dichas infracciones que se realizaron fueron por falta de habilitación, certificado de bomberos o falta de matafuegos. Sin embargo el objetivo general de estos operativos es llevar al cumplimiento de los requerido: son controles preventivos.

“Entre las recomendaciones se sugiere no sobrecargar enchufes y zapatillas. Despejar tableros y artefactos eléctricos, tomacorrientes, enchufes y extintores. También se sugiere no usar sahumerios y/o incienso y se insta a adecuar cableados y liberar vías de evacuación para la normal circulación entre los locales” precisó Matías Muntowyler, director del área.

La presencia de días fríos, hace que se intensifique el uso de estufas y caloventores en estos locales, poniendo a prueba el sistema eléctrico del lugar. Así, se indicó que los operativos continuarán en más galerías, con vistas a los operativo por el Milagro y se reforzarán en los casos que se hayan hecho recomendaciones de seguridad.