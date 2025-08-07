Se accidentó un turista en el Cerro San Bernardo

Un turista porteño sufrió una caída esta mañana en el Cerro San Bernardo, mientras visitaba la zona de la cascada junto a su pareja. El accidente ocurrió cerca de las 10:30hs, cuando el hombre, de unos 50 años, perdió el equilibrio y rodó por las escaleras.

A raíz del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo y un corte, aunque permaneció consciente en todo momento. Fue trasladado rápidamente al Hospital San Bernardo, donde se encuentra estable y en observación.

Desde el área de emergencia remarcaron la importancia de tomar precauciones al recorrer senderos y miradores. Se recomienda utilizar calzado adecuado, mantenerse atento al entorno y respetar siempre las indicaciones de seguridad para prevenir este tipo de incidentes.