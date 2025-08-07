Lamentable video viral: Dos hombres golpearon brutalmente a tres mozas de una cervecería

Una violenta escena sacudió la madrugada del lunes 4 de agosto en una cervecería de Rafael Castillo, en La Matanza, cuando dos hombres en evidente estado de ebriedad golpearon salvajemente a tres mozas que les reclamaron el pago de lo consumido. El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad del local y ya es materia de investigación judicial.

Video: así fue la cobarde agresión de los borrachos

Todo ocurrió en el restaurante Berlín, ubicado sobre avenida Carlos Casares al 500, pasada la 2.20 de la mañana. Las imágenes muestran a los agresores ingresando al local con intenciones violentas. Uno de ellos arremetió contra la recepcionista con una patada en la rodilla y dos trompadas al rostro. La joven logró esquivar parte del ataque, pero la violencia continuó.

En apenas 20 segundos, los clientes se enfrentaron con varias trabajadoras, que intentaban defenderse entre gritos, sillazos y empujones. El otro hombre, que en principio parecía querer frenar la situación, también terminó involucrado en la agresión. Finalmente, los atacantes se retiraron del lugar, mientras el resto del personal intentaba contener a las víctimas.

Daniela, recepcionista del lugar y una de las trabajadoras agredidas, relató el calvario en una entrevista en el programa Cocineros Argentinos, donde explicó que los problemas comenzaron desde el momento en que los agresores hicieron la reserva. “Llegaron tarde, fuera del horario de tolerancia, y cuando les dimos la mesa ya vinieron con una actitud prepotente”, contó.

Durante el show de Daniel Agostini, uno de los hombres subió al escenario sin autorización. “Fui a decirle que volviera a su lugar y me ignoró. Cuando insistí con otro compañero, me dijo ‘no me toques’ y desde ahí ya sabíamos que iba a terminar mal”, relató la joven. Más tarde, intentó retirarse sin pagar, y al ser increpado por la cuenta, desató el violento ataque.

Daniela resultó con una lesión en la rodilla, mientras que otra de sus compañeras sufrió fuertes golpes en el rostro. La fiscalía N°12 de La Matanza, a cargo de Matías Marando, ya trabaja con las imágenes del video para identificar y detener a los responsables del ataque.

