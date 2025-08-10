Partido de fútbol en Salta terminó en batalla campal: Mirá el video

Un encuentro de fútbol amateur disputado anoche en el predio del Club Norte, entre los equipos Los Puchos Locos y La Rejunta, terminó en un grave altercado que dejó varios heridos y jugadores expulsados.

El hecho ocurrió cuando, en medio del partido, una discusión dentro de la cancha escaló rápidamente a una pelea generalizada. Los futbolistas comenzaron a golpearse, provocando un caos que obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad del club para separar a los involucrados. La Policía también tuvo que intervenir para controlar la situación.

Algunos jugadores sufrieron lesiones y debieron recibir atención médica en el lugar. Las autoridades del club evalúan posibles sanciones y medidas disciplinarias para evitar que se repitan este tipo de episodios que empañan la actividad deportiva.