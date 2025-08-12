Fiscal investiga la muerte de “Benjita”: "Se busca individualizar a él o los causantes"

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet se encuentra a cargo de la investigación por la muerte del adolescente de 15 años en la madrugada del día de hoy.

El menor murió tras un desorden en la vía pública. Su cuerpo fue trasladado el Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizó la autopsia.

La fiscal mantuvo una reunión en la jornada de hoy con médicos forenses, Criminalistas y peritos del CIF y de la Unidad de Investigacíon especializada, con el objetivo de realizar un abordaje integral del caso investigado. También se enfatizó que “se busca individualizar a él o los causantes”.

Desde la Unidad Fiscal informaron que los familiares del adolescente que falleció fueron asesorados y contenidos por la trabajadora social Daiana Alanis, integrante del equipo interdisciplinario.