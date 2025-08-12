Escándalo: Radio Mitre les reclama a las herederas de Jorge Lanata una cifra millonaria

Según confirmaron desde A la Tarde, Radio Mitre estaría reclamando a la sucesión de Jorge Lanata 300 mil dólares, un monto que podría frenar el acceso de sus herederas a un patrimonio valuado en millones.

Fuentes cercanas al expediente sucesorio confirmaron que, hasta que este reclamo no se resuelva, nadie podrá disponer de bienes tan codiciados como el departamento del Palacio Estrugamou o la casa de Punta del Este, valuadas entre los dos y tres millones de dólares. A esto se suman las valiosas obras de arte que Lanata dejó tanto en Buenos Aires como en Uruguay, piezas que ahora forman parte del inventario judicial.

En el plano familiar, el conflicto que se abrió entre Radio Mitre y Jorge Lanata también dejó huella. Pese a que Carmela Bárbaro aseguró en A la Tarde que “Jorge contaba a viva voz que había tomado esta deuda para pagar el departamento de Elba Marcovecchio”, la viuda del periodista mantiene el silencio y aún no se pronunció públicamente, supuestamente por encontrarse de viaje en el exterior. Por su parte, las hijas del periodista, Bárbara y Lola, se habrían enterado del reclamo por los medios, lo que habría generado sorpresa y malestar.

Las repercusiones en redes sociales no tardaron en llegar: mientras algunos defienden el legado de Lanata y cuestionan que se ventilen disputas económicas poco después de su muerte, otros consideran que un contrato es un contrato y que la radio tiene derecho a reclamar lo que cree que le corresponde.

“Son unas ratas los de Radio Mitre, les dio la vida Lanata”, rezaban algunos usuarios, mientras que otros expresaban que “las deudas se pagan, Radio Mitre prestó y ahora quiere cobrar, lo lamento por los deudos de Lanata, pero les corresponde hacerse cargo”.

Con el clima cargado de tensión, todo indica que este capítulo final en la historia de Jorge Lanata está lejos de cerrarse, y que las repercusiones seguirán creciendo mientras la justicia define el futuro de su herencia. /Pronto