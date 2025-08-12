Guillermo Francos descartó ser candidato a senador: "Si me lo pide el Presidente, no lo sería"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó este martes la posibilidad de postularse como candidato en las elecciones legislativas nacionales. "Si me lo pide el Presidente, no lo sería", afirmó en el programa ¿La Ves? de TN, y agregó: "No quiero estar en medio de una campaña con todas las cosas importantes que tengo que hacer".

"Nadie me dijo nada, y aunque lo hicieran, no lo sería", insistió el funcionario, quien también manifestó que confía en que Javier Milei no le pedirá que se presente. La declaración se dio a pocos días del cierre de listas, previsto para el domingo 17 de agosto, cuando La Libertad Avanza aún no definió sus candidatos.

Francos se mostró optimista de cara a los comicios de octubre: "Sé cuál va a ser el resultado y me imagino cómo va a ser el próximo Congreso, donde vamos a tener un bloque mucho más grande y las cosas van a ser mucho más sencillas que ahora".

En relación al debate sobre los vetos presidenciales, sostuvo: "Yo creo que tenemos el tercio, pero puede ser que no. Y en ese caso recurriremos a otras herramientas".