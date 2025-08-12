Valentina Otero fue robada por segunda vez luego de dar "un show icónico"

Valentina Otero tiene un logro único en La Voz Argentina 2025 y que comparte con pocos participantes del formato The Voice alrededor del mundo: fue robada por segunda vez en la competencia.

La cantante oriunda de Adrogué que se presentó en las audiciones a ciegas con 22 años de edad e interpretando “Quizás, porque”, de Sui Generis, fue parte del Team Miranda! desde aquella presentación hasta Las Batallas, cuando perdió en su enfrentamiento con Sofía Verna al cantar “Don’t go breaking my heart”, de Elton John. Aquella vez fue robada por el Team Lali.

En Los Knockouts, Valentina se tuvo que enfrentar a Alan Lez, uno de los grandes talentos del equipo que dirige Lali Espósito. Ella interpretó “Bancate ese defecto”, de Charly García, mientras que él hizo lo propio con “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo.

Lali tuvo en claro que se complicó la vida al oponer a dos candidatos importantes de La Voz Argentina 2025 pero tuvo que elegir y se decantó a favor de Alan a pesar de que aseguró que Valentina “había hecho una de las perfomances más icónicas de la competencia”.

Otero, que había superado un pequeño desliz con la letra y brindó un show poderoso, se encontraba al borde de las lágrimas antes de la devolución final de Lali.

“Sé que no es un momento grato pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’. Pocas pueden hacer una perfo como la que hiciste esta noche. Nos regalaste de los mejores shows de este año y estoy orgullosa de haber confiado en ese robo”, le aseguró la estrella pop a Valentina.

La participante se estaba yendo del estudio y no se percató de lo mucho que Soledad Pastorutti dialogaba con su co-coach, El Chaqueño Palavecino. Cuando ya estaba prácticamente afuera, el botón rojo le dio la bienvenida al Team Soledad.

Valentina quedó boquiabierta e impactada al igual que cuando la robó Lali, mientras que esta revoleaba sus zapatos por el estudio de Telefe. Soledad abrazó a la participante y trató de calmarla. “Ahora es de acá para arriba”, le pidió su nueva coach.

El pase de Valentina del equipo de Soledad a Lali es el segundo robo de Los Knockouts por detrás del de Miranda! al equipo de la folclorista con Joaquín Martínez Urrutia.