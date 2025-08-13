Tartagal: Las víctimas habían denunciado un robo un día antes de ser hallados sin vida

Una denuncia penal presentada por Fernando Gómez y Rubén Gustavo Lira apenas 24 horas antes de ser hallados muertos en General Mosconi y Tartagal podría aportar un nuevo giro a la investigación.

Gómez, de 46 años, fue ultimado de 10 disparos en Mosconi, mientras que Lira, de 36, fue encontrado sin vida a la altura del kilómetro 17 de la ruta nacional 86.

Inicialmente, las hipótesis apuntaban a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, ya que ambos habían estado relacionados con estas actividades. Sin embargo, con el avance de las pesquisas, la causa comenzó a orientarse hacia un conflicto personal entre las víctimas.

El dato clave que hasta ahora no había sido difundido es que tanto Gómez como Lira habían presentado una denuncia penal apenas un día antes del doble homicidio.

Según el documento, al que accedió El Tribuno, ambos denunciaron haber sido víctimas de un robo agravado con arma de fuego el sábado 10 de agosto, casi a la misma hora de los asesinatos.

La denuncia incluye además el nombre de una mujer policía y de un tercer sujeto, de apellido Ortiz, que también figuraban como damnificados en el hecho.