Expo Real Estate 2025: Grupo MDay proyecta el futuro del desarrollo inmobiliario regional

Durante las jornadas del 13 y 14 de agosto, se desarrolla en el hotel Hilton Buenos Aires, la Expo Real Estate, uno de los encuentros más importante del sector inmobiliario en Latinoamérica donde Grupo MDay marca presencia con un stand propio y la participación de su socia fundadora, Magdalena Day, en uno de los paneles centrales.

Con el foco puesto en innovación, bienestar y experiencias, la empresa desarrolladora salteña presentará su portafolio de desarrollos que están marcando un antes y un después en el NOA entre los que se destacan WA (Sinérgico, Diamond y el disruptivo WA WELL), MACAL Luxury Lodges y Rocunilla Lodge & Mantillo MX Park.

El evento se destaca por reunir a desarrolladores, inversores, profesionales de la construcción, arquitectos y proveedores del rubro, bajo un esquema mixto de exposición comercial, workshops y ponencias especializadas. Se trata de más de 100 stands, 50 workshops interactivos, y un congreso con más de 90 ponentes de altísimo nivel.

Para los desarrolladores de todo el mundo, Expo Real Estate Argentina 2025 es una verdadera plataforma estratégica donde convergen visión, innovación y desarrollo. En apenas dos jornadas, transforma al Hilton de Buenos Aires en un punto de encuentro clave de oportunidades y tendencias del real estate, reafirmando el rol de Argentina como polo regional y punto de encuentro de inversores, creativos y decisores del sector.

Participar en la Expo Real Estate permite a Grupo MDay continuar consolidándose en un espacio que va más allá de ser una galería donde mostrar sus proyectos insignia. Se trata de una oportunidad para reafirmar que el NOA tiene la capacidad de liderar con ideas, calidad y una propuesta de valor diferencial. Ser parte de este espacio donde confluyen grandes desarrolladores del mundo es una oportunidad para proyectar la región hacia nuevos horizontes, consolidando a la empresa como referente en bienestar, sustentabilidad e innovación en el real estate.

Liderazgo femenino en el real estate

En el marco de la feria, Magdalena Day, fundadora de Grupo MDay, participará del panel "Negocios que atraen capital: Wellness y sustentabilidad como motor", compartiendo estrategias para posicionar proyectos innovadores que integren tendencias globales y generen valor real para el mercado y los inversores.

Además, la empresa cuenta con un espacio propio dentro del predio donde su equipo comercial acerca las propuestas más destacadas de Grupo MDay ante público e inversores de todo el mundo.

Entre ellos, tienen un lugar especial el complejo WA, imponente proyecto de Grupo MDay que propone un ecosistema para vivir, trabajar y disfrutar en San Lorenzo Chico. Allí se destacan tanto WA Sinérgico y WA Diamond como el recientemente presentado WA WELL un desarrollo que irrumpe como el primer ecosistema de bienestar urbano de la región, combinando hotel y residencias diseñadas bajo criterios de neuroarquitectura, confort ambiental y diseño bioclimático, orientados a la salud física, mental y emocional de sus habitantes.

A su vez, el desarrollo que llevan adelante en Cachi, MACAL también forma parte central de la propuesta, mostrando este concepto de hospedaje de alto nivel en entornos naturales únicos.

Completan la propuesta Rocunilla, el proyecto de Grupo MDay que propone un estilo de vida activo, con deportes extremos, actividades al aire libre y una comunidad vibrante. Su diferencial es Mantillo MX Park, pista de motocross internacional impulsada por Kevin y Luciano Benavides y diseñada por Lucas de la Fuente, reconocida por su complejidad y nivel técnico de clase mundial.